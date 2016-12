Nove atrações da TV para ficar ligado em 2017

Boas opções

Virada de ano, muitas promessas de séries para pôr em dia e outras tantas para acompanhar desde o início. E 2017 já chega cercado de expectativas por coisas boas. A maioria dos canais já anunciou suas principais estreias para os primeiros meses. Reuni algumas atrações que vão ganhar minha atenção.

1) Para começar bem, no dia 9 de janeiro, tem a estreia de Dois irmãos, minissérie da Globo baseada em obra homônima de Miltom Hatoum. Cauã Reymond será o protagonista e viverá os gêmeos Omar e Yaqub, idênticos na aparência e separados pelo amor desmedido de uma mãe, vivida por Juliana Paes e depois Eliane Giardini. Basta dizer que é uma produção dirigida por Luiz Fernando Carvalho (de Velho Chico) e não preciso mais dar argumentos.

2) Da Globo, outras quatro atrações também despertam minha curiosidade. A primeira é Vade Retro, nova criação do casal Alexandre Machado e Fernanda Young (de Os normais), é protagonizada por Tony Ramos e Monica Iozzi e deve estrear em abril.

Leia mais:

Coluna Spoiler: cinco novas séries que prometem em 2017

Mylena Jardim, de 17 anos, é a vencedora do "The voice Brasil"

Jesuíta Barbosa: jovem talento em ascensão na TV brasileira



3) A força do querer, também prevista para abril, é uma novela de Glória Perez, e terá Paolla Oliveira interpretando uma delegada que sonha ser lutadora de MMA — numa vibe Ronda Rousey —, e ainda terá um personagem transsexual.

4) Filhos da Pátria, série de humor de Bruno Mazzeo, estrelada por Fernanda Torres e Alexandre Nero, falará sobre as mazelas do país, mas ainda sem data de estreia.

5) E, para finalizar as atrações da Globo, a próxima temporada de Malhação, que será comandada por Cao Hamburguer, criador de Castelo Rá Tim Bum, e levará a trama adolescente pela primeira vez para São Paulo.

6) Da Netflix, em 13 de janeiro, chega a tão aguardada Desventuras em série, uma nova versão da história dos irmãos Baudelaire que tentam fugir do seu tutor, o implacável Conde Olaf, que será interpretado por Neil Patrick Harris (How I met your mother).

7) Outra série do serviço de streaming que promete é Gypsy, um drama psicológico estrelado por Naomi Watts que mostrá a vida de Jean Holloway, terapeuta que acaba se envolvendo mais do que deveria na vida de seus pacientes.

8) Já da HBO, outras duas estreias que já têm tudo para dar certo. A primeira a estrear é The young Pope, marcada para 15 de janeiro, com Jude Law (como o fictício papa Pio XIII, o primeiro americano a chefiar a Igreja Católica) e Diane Keaton e criada por Paolo Sorrentino (de A grande beleza).

9) E ainda terá, em fevereiro, Big Little Lies, série que reúne Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, entre outros nomes, e conta a história de três mães aparentemente perfeitas que veem suas vidas mudarem quando um estranho assassinato acontece.

P.S: Não fazem minha cabeça, mas também estão cercada de expectativa: Twin Peaks (ShowTime), Taboo (FX) Punho de ferro e Os Defensores (Netflix).

===========================

Jornalismo domina em 2016

O tumultuado ano político do país, além das coberturas de grandes eventos esportivos, fez o gênero jornalismo ter o maior alcance entre todos na televisão brasileira. Segundo dados do GfK, a preferência do público foi por noticiários, seguido de novelas e filmes no país. Mas, das 15 regiões pesquisadas, no Sul, filme levou a melhor sobre jornalismo e novela, respectivamente.

Os principais marcos de audiência em 2016, segundo o GfK foram:



Esporte

Abertura Olimpíadas (5/8) - 28,2 milhões de indivíduos alcançados

Abertura Paralimpíadas (7/9) - 23,4 milhões de indivíduos

Estreia do Tite na Seleção (1º/9) - 21,6 milhões de indivíduos

Política

Cobertura Impeachment (31/8) - 35,1 milhões de indivíduos

Pronunciamento posse de Michel Temer (31/8) - 18 milhões de indivíduos

Discurso Dilma Rousseff durante processo de Impeachment (29/8) - 7,2 milhões de indivíduos

Debates prefeitura de SP (Agosto e Setembro) - 3,5 milhões de indivíduos

Cobertura Eleições EUA (8/11) - 1,3 milhão de indivíduos

Pronunciamento Sergio na Moro TV Senado (1º/12) - 667 mil indivíduos

=====================

MELHOR DA SEMANA

The voice Brasil ganhou muita qualidade nessa quinta edição que terminou na semana que passou. Foi a que teve os melhores candidatos até agora, contou com o reforço de Ivete Sangalo e o bom desempenho de Michel Teló como técnico.

PIOR DA SEMANA

Claudia Leitte e sua versão de D'yer Mak¿er, do Led Zeppelin, na final do The voice Brasil. Parece que a cantora baiana sempre tira da cartola algo para chamar a atenção negativamente no programa. E não é de hoje.