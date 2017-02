Precursor do jazz fusion,  guitarrista Larry Coryell morre aos 73 anos

Obituário

O guitarrista americano Larry Coryell morreu neste domingo, em um hotel em Nova York, aos 73 anos. Segundo a assessoria do músico, a morte teve causas naturais, e ele havia realizado shows na sexta-feira e no sábado.



Coryel ficou conhecido como o precursor do fusion, mescla do jazz com o rock, a psicodelia e o funk. Com mais de 50 anos de carreira, o guitarrista começou a ganhar destaque na cena jazz nos anos 1960, gravando com o baterista Chico Hamilton.



Leia mais:

Ícone de uma geração, Kurt Cobain completaria 50 anos nesta segunda

Slayer, Rob Zombie, Red Fang e Ghost tocam em Porto Alegre em maio



A mistura entre rock e jazz começou a conquistar públicos mais amplos com o grupo Free Spirits, no qual Coryel era o líder. Já nos anos 1970, o trabalho do músico ganhou repercussão internacional com a banda The Eleventh House.



Apreciador da música brasileira, Coryell lançou em 1992 o álbum Live from Bahia, gravado em Salvador, com participações de músicos locais, como o violonistas Dori Caymmi e do baixista Nico Assumpção.



Coryell deixa sua mulher, Tracey, quatro filhos e seis netos.