Moacyr Scliar revisitado: 80 anos de nascimento do escritor serão comemorados com série de eventos

Tributo

A memória sobre Moacyr Scliar (1937 – 2011) ficará mais viva em 2017. A partir de março, uma série de eventos vai celebrar os 80 anos de nascimento do autor de A Guerra no Bom Fim (1972), O Centauro no Jardim (1980), A mulher que Escreveu a Bíblia (1999) e dezenas de romances e volumes de contos e crônicas.



Com bate-papos, espetáculos, projeções de filmes e lançamentos de livros, a agenda de comemorações foi construída em sua maior parte pelos próprios familiares do escritor.



– Muitos escritores de qualidade acabam esquecidos ou em segundo plano com o tempo, independentemente da força de suas obras. A família tem peso importante na preservação desse legado – explica Judith Scliar, viúva de Moacyr Scliar.



No dia 23 de março, data de nascimento do autor, um grande lançamento está previsto na Livraria Cultura. Será a chegada do livro A Nossa Frágil Condição Humana, reunião de 68 crônicas escritas para ZH entre 1977 e 2010. Editada pela Companhia das Letras, a seleção de textos foi realizada pela professora Regina Zilberman, privilegiando reflexões a respeito do judaísmo.



– São crônica judaicas, sobre a infância e o crescimento do Moacyr, o Holocausto e o conflito entre Israel e Palestina. Ele sempre foi um pacifista, o que é possível observar nestas crônicas, que seguem atuais – diz Judith a respeito do livro.



Também em março mais dois tributos estão marcados, organizados por universidades: no dia 22, há uma homenagem do corpo clínico e acadêmico da UFRGS; e, no dia 30, está programado um simpósio literário na USP. Além das atividades já confirmadas, mais eventos devem ser incluídos no calendário ao longo do ano, segundo Judith:



– Na medida em que vamos entrando em contato com as pessoas, mais ideias surgem.



Um dos mais procurados encontros deverá ser uma mesa-redonda entre os escritores Ignácio de Loyola Brandão, Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura e Antônio Torres. O bate-papo está marcado para o dia 26 de maio, mas ainda sem local definido. Os autores vão abordar a literatura de Scliar e as características de sua geração.



– Esse projeto reúne atrações para todos os gostos, com um calendário variado, para que todos os interessados possam participar de pelo menos uma das atividades – diz o jornalista Gabriel Oliven, irmão de Judith, também organizador dos eventos.



Para a esposa do escritor, é preciso apresentar a literatura de Scliar às novas gerações:



– Moacyr era incansável em termos de viagens. Visitava todos eventos literários, feiras e colégios que sua agenda permitia. Hoje, percebo que as gerações com menos de 20 anos já não conhecem tanto o trabalho dele quanto as anteriores, que puderam ter esse contato mais direto.

Confira a agenda de homenagens



22 de março

Homenagem do corpo clínico e acadêmico da UFRGS.

23 de março

Lançamento do livro de crônicas A Nossa Frágil Condição Humana. Abertura do evento com Cláudia Laitano, leituras com Mirna Spritzer e debate com Regina Zilberman, Cíntia Moscovich e Mirna Spritzer. Às 19h30min, na Livraria Cultura, em Porto Alegre.

30 de março

Simpósio literário sobre Moacyr Scliar. Na USP, em São Paulo.

18 de abril

Encontro ¿Eu Leio Scliar¿, realizada pelo Instituto Estadual do Livro (IEL), com diferentes escritores lendo seus trechos preferidos de Scliar. Sem local definido.

26 de maio

Bate papo sobre Moacyr Scliar e sua geração com Ignácio de Loyola Brandão, Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura e Antônio Torres. Sem local definido.

Agosto

Sessões comentadas dos filmes Sonhos Tropicais e Um Sonho no Caroço do Abacate, baseados em livros do escritor. Data e local em definição.

Setembro

Relançamento do livro Humor Judaico, pela Companhia das Letras, com performances e bate-papo. Data e local em definição.

Outubro

Apresentação do grupo teatral Mazel Tov, com Mirna Spritzer, Zé Vitor Castiel e Sérgio Lulkin, música klezmer de Claudio Levitan e exposição sobre a obra médica e formação clínica de Scliar. Anfiteatro da Santa Casa, em Porto Alegre. Data a ser definida.

Novembro

Relançamento de Histórias de Porto Alegre e Porto de Histórias, pela L&PM Editores. Na Feira do Livro de Porto Alegre. Data a ser definida.

Novembro ou dezembro

Espetáculo teatral A Mulher que Escreveu a Bíblia, com a atriz Inez Viana. Data e local em definição.