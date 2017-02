"Tarântula", de Bob Dylan, volta às livrarias depois de décadas fora de catálogo no Brasil

Nobel

Há décadas fora de catálogo, Tarântula volta às livrarias brasileiras pelo selo literário Tusquets, da Editora Planeta. Único livro de ficção do compositor Bob Dylan, agraciado no ano passado com o Prêmio Nobel de Literatura, teve sua edição anterior publicada no Brasil em 1986, pela extinta Brasiliense.



Leia mais:

Conheça os livros de Bob Dylan



Tarântula chega agora com nova tradução, prefácio original dos editores americanos e texto de apresentação do escritor Valter Hugo Mãe, encomendado especialmente para esta edição.



A obra é uma viagem poética experimental escrita entre 1965 e 1967, anos em que a música de Dylan estava com tudo. Alternando trechos em prosa e em verso, o autor cita personagens conhecidos como Aretha Franklin e Truman Capote coexistindo com mafiosos, pedintes e motoristas de caminhão, retratando o cotidiano e a vida nas ruas de sua época.