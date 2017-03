Zeca Camargo, Laerte e mais: Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo anuncia convidados

Em outubro

A Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo deu um tempo para repensar a relação – com o público, com a cidade e com o orçamento. Depois de ter a edição de 2015 cancelada por falta de recursos, o evento bianual criado em 1981, e que já levou a Passo Fundo mais de 600 escritores brasileiros e estrangeiros (entre estes, Mia Couto, Pierre Lévy e Edgar Morin), volta entre 2 e 6 de outubro para montar suas tradicionais lonas na Universidade de Passo Fundo (UPF). Nesta terça-feira, os organizadores divulgaram os convidados de 2017, entre os quais estão Affonso Romano de Sant¿Anna e Laerte Coutinho.



O orçamento para este ano foi diminuído pela metade em relação à edição anterior, sendo estimado em R$ 2,5 milhões. Por conta disso, a lista de autores divulgada surpreende pelo número e pela variedade de perfis. Foram 10 convidados, contra 12 em 2013, indicando que houve redução, mas não tão radical quanto a financeira.

– A Jornada não encolheu, e sim ganhou outros espaços, que a gente precisava se apropriar – avalia a coordenadora Fabiane Burlamaqui.



Para driblar a falta de recursos, e também para fazer com que Passo Fundo se sinta mais próxima do evento, a Jornada deve promover mais encontros fora da UPF, como leitura em bares e outros pontos. Além disso, houve redução de um turno de debates na grande lona, deixando para a noite as grandes discussões.



– A partir de pesquisa e muitas conversas, ouvimos que o evento na grande lona estava ficando pesado para os professores inscritos, principalmente para ter presença no turno da tarde – explica Fabiane.



Outra mudança tem a ver com o calendário. Para estimular a circulação dos convidados pela cidade, a 16ª edição da Jornada passou para outubro, em vez de ocorrer em agosto, como era o padrão do evento. É um modo de evitar o frio e úmido inverno da região.



– Contratamos uma empresa de consultoria para entender como a população reagia ao evento, e muitas pessoas não se sentem integradas. Neste ano, temos falado da necessidade ¿jornalizar¿ a cidade, ou seja, levar a Jornada para a população. Por conta disso, haverá percursos de leitura por diferentes endereços via aplicativo e a presença dos autores à noite no Centro – conta Fabiane.



Desta vez, a Jornada não terá um tema central. A escolha dos convidados foi pautada pelos homenageados e por assuntos presentes no cotiando e no debate público, como o medo e a igualdade de gênero. Neste ano, o evento paga tributo a quatro escritores brasileiros com efemérides em 2017: Moacyr Scliar, que completaria 80 anos de nascimento; Ariano Suassuna, que completaria 90; Carlos Drummond de Andrade, que morreu em 1987; e Clarice Lispector, morta em 1977.



O evento costuma equilibrar na programação escritores consagrados com novos destaques da literatura. Desta vez, chama atenção a presença de nomes que trabalham com outras mídias além da palavra escrita, como é o caso do apresentador Zeca Camargo, que cria livros a partir de viagens também veiculadas pela TV; do poeta Pedro Gabriel, popular nas redes sociais por fotos de guardanapos com seus escritos; e da cartunista Laerte, que desenha para diferentes jornais e revistas.



– Queremos conversar sobre a relação entre literatura e imagem, cada vez mais explorada por autores jovens – diz Fabiane.



Além da Jornada, Passo Fundo também receberá em outubro a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura, que reunirá 20 mil participantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Entre os autores convidados para o evento, estão Daniel Kondo, Lúcia Hiratsuka, Jean-Claude Alphen, Edson Gabriel Garcia e Heloísa Prieto, além do angolano Ondjaki.



Serão disponibilizadas 2 mil inscrições para a 16ª Jornada Nacional de Literatura, a partir de 10 de abril, em www.upf.br/16jornada. Já as inscrições para a Jornadinha se iniciam em 15 de maio, pelo mesmo site.



Os autores confirmados:

Lista de escritores que estarão na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, entre 2 e 6 de outubro, foi divulgada nesta terça-feira.

-Affonso Romano de Sant¿Anna

-Conceição Evaristo

-Julián Fuks

-Laerte Coutinho

-Marina Colasanti

-Mário Corso

-Michel Laub

-Nádia Battella Gotlib

-Pedro Gabriel

-Zeca Camargo