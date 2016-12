Festival gratuito traz Clarice Falcão, Céu e Ney Matogrosso ao litoral gaúcho em janeiro

Música

Com nomes importantes da música nacional e internacional, o festival Pepsi Twist Land chega à Atlântida, no Litoral Norte, para sua segunda edição. Entre as principais atrações do evento – que ocorre em seis dias e é gratuito – estão Clarice Falcão, que recentemente causou polêmica com o clipe de Eu escolhi você e a vencedora do Grammy Latino Céu, além de Ed Motta, Ney Matogrosso e Liniker e os Caramelows.

Durante o festival, que terá seis dias de shows, entre 20 e 29 de janeiro, divididos em dois fins de semana, será montada uma estrutura na Avenida Central de Atlântida que, além do palco, envolve brinquedos, como um tobogã de 11 metros.

O primeiro fim de semana de shows tem como atrações nacionais Frejat, que fecha a primeira sexta-feira, Ney Matogrosso, que encerra a noite de sábado, e Ed Motta, que finaliza o domingo, além de shows regionais, como Dingo Bells, Bibiana Petek e Gelpi – há ainda a atração internacional Donavon Frankeireiter, que toca ao lado da Slightly Stoopid.

No segundo fim de semana, que começa na sexta-feira, dia 27 de janeiro, as atrações nacionais são Clarice Falcão, que toca na sexta, Liniker e os Caramelows, que voltam ao Estado para show no sábado, e Céu, que fecha o festival com show no domingo. Cartolas, Humberto Gessinger, o vocalista da Fresno Lucas Silveira e Erick Endres fazem parte do line-up regional. Entre os shows, nos seis dias, há ainda a apresentação do grupo de teatro urbano catalão La Fura Dels Baus.

Confira a programação completa do Pepsi Twist Land:

Sexta (20/01)

17h – DJ Edu Santos

19h40min – Bibiana Petek

20h55 – Dingo Bells

22h10min – Frejat

Sábado (21/01)

17h – DJ Aline Ellwanger

18h – Authentic Games

19h15min – MazTotterdell

20h30min – Aldo The Band

22h – Ney Matogrosso

Domingo (22/01)

17h – DJ Lelê

18h – The Lucywood

19h – Second Hand

19h50min – Gelpi

20h45min – Slightly Stoopid e Donavon Frankenreiter

22h45min – Ed Motta

Sexta (27/01)

18h – DJ Edu Santos

19h40min – Good Samaritans

20h50min – Cartolas

22h – Clarice Falcão



Sábado (28/01)

17h – DJ Márcio Paz

18h30min – Authentic Games

20h – Humberto Gessinger

21h40min – Summercamp

22h50min – Liniker e os Caramelows



Domingo (29/01)

17h – DJ Piá

18h10min – Erick Endres

19h20min – Lucas Silveira

20h30min – Savoir Adore

21h40min – Céu



*Nos seis dias de festival, o grupo de teatro urbano catalão La Fura Dels Baus se apresenta nos intervalos dos shows