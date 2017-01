Pegada psicodélica

O cantor The Weeknd divulgou o clipe da música Party Monster em seu canal no Youtube. A faixa integra seu último álbum, Starboy, lançado no fim do ano passado.

Dirigido pelo duo BRTHR, formado por Alex Lee e Kyle Wightman, o vídeo mostra o artista dirigindo um carro e, depois, aparecendo em uma festa com pegada psicodélica.



Assista: