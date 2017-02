Bob Dylan divulga nova música e anuncia disco triplo

Após o Nobel

O cantor Bob Dylan anunciou nesta segunda-feira seu primeiro disco após sua consagração com o Prêmio Nobel de Literatura. Intitulado Triplicate, o álbum será triplo e contará com versões de clássicos da música americana – boa parte são canções conhecidas na voz de Frank Sinatra, como The Best Is Yet to Come, September of My Years e I Could Have Told You, que foi a primeira faixa divulgada do novo trabalho.

O disco é uma continuação do projeto que o cantor já havia desenvolvido em Shadows in the Night, de 2015, e Fallen Angels, lançado ano passado, no qual ele interpreta clássicos de Sinatra. Desta vez, Dylan canta clássicos de outros músicos como As Time Goes By, de Herman Hupfeld; Stormy Weather, de Harold Arlen e Ted Koehler; e Once Upon a Time, de Charles Strouse e Lee Adams.

Contando com 30 faixas, a coleção de músicas é dividida em três discos: 'Til The Sun Goes Down, Devil Dolls e Comin' Home Late.

Com lançamento previsto para 31 de março, Triplicate está disponível para pré-venda no iTunes, além dos formatos físicos – CD ou vinil.



Ouça I Could Have Told You: