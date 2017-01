Hermeto Pascoal levanta público na Redenção: "Música para o povão? Esqueçam esse rótulo!"

Sob sol e aplausos

O sol alto e o calor de 30º C não esmoreceram o público do Parque da Redenção neste domingo. Nem perturbaram a alegria da grande atração da manhã, o octogenário músico Hermeto Pascoal. O compositor alagoano era tema de um tributo da The Brothers Orchestra em homenagem aos seus 80 anos, completados no ano anterior.



O convidado não escondeu a satisfação com a qualidade da banda e com o público numeroso, que ocupava boa parte do largo em torno do Monumento ao Expedicionário.



– Eu quero dar os parabéns para vocês, que estão encarando um calor desses por uma coisa chamada som – disse Hermeto. – Serão eternos amores da minha vida física e espiritual, ó sulistas, safadistas! – completou, sob uma enxurrada de aplausos.



Público resistiu ao calor de 30ºC para acompanhar o show Foto: André Ávila / Agencia RBS

O concerto foi o ponto alto do projeto Homenagem ao Jazz, que promoveu uma série de apresentações com entrada franca na Capital desde o dia 11 de janeiro. A The Brothers Orchestra tocou temas de Hermeto e de outros compositores, arranjados pelo mestre alagoano especialmente para grandes formações.



O homenageado acompanhavas a execução das músicas em um canto do palco, onde bebericava uma taça de vinho tinto. Entre uma composição e outra, ia até centro do tablado e contava como nasceram os temas. Também participou de algumas performances, ao teclado e ao microfone, sempre estimulando pública a cantar junto.



Compositor degustou o show e uma taça de vinho tinto Foto: André Ávila / Agencia RBS

– Ver tanta gente aqui me faz lembrar de alguns produtores que me dizem "Hermeto, você tem que fazer música para o povão". Eu respondo "Que povão? O que você tem em casa?". Se esse produtor desses diz isso em casa, é capaz de tomar uns escroques. "Música para o povão"? Esqueçam esse rótulo! – bradou o compositor, mais uma vez muito aplaudido.



Prevista para as 11h, a apresentação teve cerca de 30 minutos de atraso. Na abertura, o quarteto Poa Jazz Band tocou temas conhecidos do gênero, em formação acústica. Minutos antes, o grupo caminhava tocando as mesma canções pelo Brique da Redenção, surpreendendo os visitantes.



O Homenagem ao Jazz tem apoio da mostra musical Poa Jazz Festival, que começa no dia 21 de janeiro, com atrações nacionais e internacionais no Barra Shopping Sul. Confira a programação em poajazz.com.br.