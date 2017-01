"Me libera nega": Caetano Veloso faz versão de hit de MC Beijinho, conhecido por cantar ao ser preso

É sucesso

O verão de 2017 acaba de ganhar mais um candidato a hit: depois de Deu onda, do MC G15, e Loka, parceria entre Anitta e Simone e Simaria, um axé com toda a cara do Carnaval da Bahia ganhou a internet, os trios elétricos e até uma versão de Caetano Veloso: Me libera nega, de MC Beijinho.

A história de como a música se tornou conhecida é o que mais chama a atenção (a não ser, vá lá, pela voz de seu intérprete): Italo Gonçalves, de 19 anos, foi preso em Salvador no dia 21 de novembro, acusado de roubar dois celulares. Já no camburão, quando abordado por um repórter policial da TV baiana, Italo resolveu apresentar sua composição – o vídeo viralizou, seja pelo refrão grudento da música, pela voz infantil de seu intérprete ou pelo absurdo da situação.

Imediatamente, o compositor Filipe Escandurras, autor de hits como Lepo lepo, entrou em contato com Italo – agora já conhecido como MC Beijinho, por conta do refrão "eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um" – e gravou Me libera nega. Com potencial de sucesso, a gravação chegou aos ouvidos de gente como Luan Santana (que a interpretou em seu show no Festival de Verão de Salvador) e ao jogador Daniel Alves, também baiano, que gravou um vídeo imitando o MC.

Mais tarde, o próprio MC Beijinho gravou sua versão da música, com direito a clipe. O sucesso na Bahia foi tanto que Me libera nega chegou a um dos maiores expoentes da música daquele Estado: em vídeo publicado na tarde desta quinta por Paula Lavigne, Caetano Veloso aparece interpretando a canção despojadamente ao violão, com a mensagem "Painho cantando #MeLiberaNega de #MCBeijinho kkkkk ai, essa #Bahia¿¿ será q #CaetanoVeloso vai cantar isso na #ConchaAcustica dias 20 e 21 de janeiro".