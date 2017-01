Paul McCartney processa Sony para recuperar direitos dos Beatles 

Na Justiça

Paul McCartney entrou na quarta-feira com uma ação em Nova York contra a Sony ATV Music Publishing para recuperar os direitos autorais de algumas canções dos Beatles, em uma batalha que pode ter importantes consequências para a indústria discográfica.

Leia mais:

Após 25 anos, Roger Waters prepara disco solo inédito

John Legend e Ariana Grande vão gravar música-tema do filme "A Bela e a Fera"

Rock in Rio 2017: venda de ingressos começará em abril



Segundo a legislação americana de proteção dos direitos autorais de 1976, os artistas podem recuperar os direitos de suas obras 35 anos depois de sua primeira edição, ou até 56 anos para obras anteriores a 1978.

Em 2018 serão completados 56 anos desde que os Beatles editaram seu primeiro single, Love Me Do.

De acordo com o processo, McCartney havia solicitado à Sony ATV Music Publishing que reconhecesse as notificações dos Beatles de que planejava terminar com os contratos sob a legislação americana, mas que "se negaram a dar tal confirmação".