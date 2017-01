Após 25 anos, Roger Waters prepara disco solo inédito 

Vem aí

Roger Waters, que foi baixista e fundador do Pink Floyd, está trabalhando em seu primeiro disco de inéditas de sua carreira solo em 25 anos. Ele publicou em suas redes sociais, na última quinta-feira, um foto ao lado de Nigel Godrich – produtor e engenheiro de som inglês, que já trabalhou com nomes como Paul McCartney, Radiohead e Beck –, com a legenda "De volta ao trabalho".

O músico também divulgou um vídeo gravado em um estúdio, no qual toca uma nova composição.

Em entrevista concedida à revista Rolling Stone, em outubro, Roger comentou que planejava lançar um novo disco.

– Temos um trabalho muito bom na lata. Nigel é muito bom – garantiu o músico à publicação. – Eu compus essa coisa, meio viagem num tapete voador, meio crítica política, meio angústia. Toquei para o Nigel, e ele disse: "Eu gosto dessa parte", de cerca de dois minutos, e "daquela outra parte". E assim nós temos trabalhado. Também estou apaixonado, profundamente apaixonado, então o disco é sobre o amor, que é o tema de todos os meus discos – completou.

O último álbum de inéditas de Roger foi Amused to Death, de 1992. Em 2005, foi lançado Ça Ira, disco de ópera composta pelo músico.