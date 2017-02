Com vibe "Black Mirror", Katy Perry lança clipe de "Chained to the Rhythm". Assista ao vídeo

Cores e selfies

Depois da expectativa, Katy Perry, enfim, lançou o vídeo de sua nova música de trabalho, Chained to The Rhythm, que tem participação do jamaicano Skip Marley (neto do mito Bob Marley), e é uma parceria com Max Martin, Sia, Ali Payami e Skip.

Num cenário de parque de diversões, a cantora não deixa de fazer uma crítica a sociedade atual. No que parece ser um futuro distópico, bem ao estilo Black Mirror, as pessoas parecem mais preocupadas com redes sociais e selfies do que em refletir sobre o que estão fazendo. O vídeo tem direção de Matthew Cullen.



A letra também é um reflexão e pode, até, ser entendida como uma crítica ao que está acontecendo nos Estados Unidos pós-eleição de Donald Trump. Aliás, Katy Perry demonstra sua desaprovação ao novo presidente americano sempre que possível.

¿Estamos loucos? Vivendo nossas vidas através de lentes, confortáveis em nossas bolhas¿ Você não está sozinho nessa utopia, onde nada nunca será suficiente. Estamos deliciosamente entorpecidos¿, diz.

Chained to The Rhythm deve estar no quarto álbum de inéditas da artista, ainda sem título ou previsão de lançamento.