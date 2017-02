Orquestra executa em Porto Alegre "Ventura", álbum da banda Los Hermanos lançado em 2003

Ventura para os fãs

Viúvas e viúvos dos Los Hermanos, animai-vos! Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina estarão novamente entre nós – ou quase isso. Chega amanhã a Porto Alegre o Ventura Sinfônico, projeto da Orquestra Petrobras Sinfônica que interpreta, na íntegra, o icônico álbum da banda. Felipe Prazeres, maestro que comanda o baile hermano, explica que a ideia nasceu da vontade de ampliar o público da orquestra, conquistando novos adeptos por meio da releitura de discos famosos. O eleito para o debu foi Ventura, terceiro disco dos Los Hermanos, lançado em 2003 e que sedimentou a fama de cult do quarteto carioca. O próximo será Thriller (1982), de Michael Jackson.

– A escolha do Ventura levou em conta o público dos Los Hermanos, muito fiel e de certa forma carente de vê-los ao vivo, uma vez que a banda não se apresenta mais – comenta. – E as músicas desse disco têm melodias que se enquadraram muito bem numa roupagem sinfônica. Além dos instrumentos típicos de uma orquestra, foram adicionados um baixo elétrico e uma bateria – segundo Felipe, para manter a mesma pulsação algo roqueira dos arranjos originais.

Leia mais:

Rachel Sheherazade ataca Wagner Moura, Camila Pitanga e outros atores: "Idiotas inúteis"

Espetáculo sobre a vida de uma travesti completa 15 anos com novas sessões em Porto Alegre

Com investidores secretos, filme da Lava-Jato custará R$ 15 milhões e terá "zero dinheiro público"



Também estarão presentes dois cantores, o gaúcho Rodrigo Costa e a paulista Roberta Campos, que se revezarão na execução das músicas ao longo do espetáculo.

– Metade do repertório é cantada e a outra metade é só a orquestra. Assim, não cansamos o espectador de nenhuma maneira, e a apresentação fica mais dinâmica – explica o maestro. Felipe não tem dúvidas de que a maior parte do público é de fãs dos Los Hermanos.

Nas duas primeiras apresentações do projeto, que tiveram ingressos esgotados no Rio, a plateia se comportou como um imenso coral do começo ao fim.

– É notável que as pessoas que estão indo ver a gente querem cantar, precisam cantar, até – pontua o maestro. – Há uma reciprocidade muito grande entre a orquestra e o fãs.

Segundo Felipe, Bruno Medina, tecladista dos Los Hermanos, viu uma das apresentações no Rio de Janeiro e gostou do resultado. Marcelo Camelo também se mostrou feliz pela iniciativa e contou ao maestro que pretendia assistir a um dos próximos espetáculos na capital fluminense – o que motivou pedidos de canja por parte da produção.

– Respondi que tudo era possível, mas que teria que ser espontâneo, natural, como vem sendo o projeto todo – define.



O SET LIST

- Abertura

- Samba a Dois

- O Vencedor

- Tá Bom

- Último Romance

- Do Sétimo Andar

- A Outra

- Cara Estranho

- O Velho e o Moço

- Além do que se Vê

- O Pouco que Sobrou

- Conversa de Botas Batidas

- Deixa o Verão

- Do Lado de Dentro

- Um Par

- De Onde Vem a Calma

- Bis: surpresa



VENTURA SINFÔNICO

Amanhã, às 21h. Duração: 70 minutos. Classificação: 12 anos.

Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685).

O espetáculo: com acréscimo de bateria, baixo e cantores, a Orquestra Petrobras Sinfônica executará o disco Ventura, do Los Hermanos, na íntegra.

Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia) e R$ 80 (promocional). Desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante nos primeiros cem ingressos e de 10% nos demais. Pontos de venda sem taxa: bilheteria do Teatro do Bourbon Country, das 10h às 22h, e na bilheteria do Araújo Vianna na data do espetáculo a partir das 14h. Pontos de venda com taxa: Agência Brocker Turismo (Gramado), Rua Coberta do Campus II da Universidade Feevale, Bourbon Shopping Novo Hamburgo, call center (4003-1212) e pelo site ingressorapido.com.br.