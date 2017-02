Performance de Metallica e Lady Gaga no Grammy dividiu opiniões 

Pop e rock

Por causa de falha no microfone de James Hetfield, vocalista do Metallica cantou mais próximo de Gaga

Por causa de falha no microfone de James Hetfield, vocalista do Metallica cantou mais próximo de Gaga Foto: Kevin Winter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um dos momentos mais aguardados – e inusitados – desta edição do Grammy foi dueto de Metallica e Lady Gaga. Os gigantes do rock e a diva pop dividiram o palco para tocar Moth Into Flame, do álbum Hardwired... to Self-Destruct, lançado pelo grupo americano no ano passado.



Problemas com um dos microfones prejudicaram a performance, mas a tentativa de equalizar pop e rock, com chamas no palco e dançarinos que não sabiam muito bem o que fazer, deixaram o espetáculo ainda mais estranho.



Teve muita gente que gostou. O site da revista Vanity Fair avaliou como "incrível" o fato de Gaga ter tocado no Grammy poucos dias após seu show no intervalo do Super Bowl. Para a publicação, cantora e grupo teriam "superado" os problemas técnicos, que até ajudaram a criar um clima de camaradagem: "Eventualmente, os dois compartilhavam o microfone, o que na verdade acabou contribuindo para a vibe 'Somos apenas amigos fazendo as guitarra gemerem no nosso porão'".



Já o portal Mashable considerou a apresentação um dos piores momentos da noite:

"Os artistas foram com tudo, mas a produção deste número ficou aquém do esperado. Desde os microfones que vacilavam até uma confusão geral de todos presentes sobre por que exatamente estavam no palco, a apresentação conjunta foi um grande disperdício".