11 shows em 7 dias: Porto Alegre terá uma semana repleta de espetáculos

É bom já ir se preparando: a próxima semana será intensa para os amantes da música — principalmente quem gosta de ao vivo. Isso porque a programação cultural de Porto Alegre, que começou a embalar de fato desde o fim do Carnaval, chega a seu momento mais recheado do ano, com pelo menos 10 grandes shows nos próximos sete dias.

Logo na terça-feira, os porto-alegrenses poderão escolher entre o show do ex-vocalista do Supertramp, Roger Hodgson, e a inauguração da temporada de Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), com regência de Stefan Geiger. O cantor inglês traz a Porto Alegre a turnê Breakfast in America, em que revisita clássicos da banda, como The Logical Song e Take the Long Way Home, além de apresentar faixas de sua carreira solo. Já a Ospa inaugura sua temporada no Theatro São Pedro com repertório dos alemães Robert Schumann e Johannes Brahms e a violinista gaúcha Brigitta Calloni como solista convidada.

No dia seguinte, quem quiser sair de casa para ouvir música vai precisar escolher entre dois estrangeiros: a principal atração da noite é a portuguesa Carminho, que apresenta no Teatro do Bourbon Country o show em tributo à obra de Tom Jobim, mas o francês Marvin Jouno realiza sua apresentação no Teatro do Sesc Centro no mesmo dia — um show intimista de voz e piano com projeção de um filme que ilustra as 11 canções de seu disco mais recente.



Depois de uma folga na quinta-feira, a programação volta com tudo na sexta, com show acústico do Nenhum de Nós no Theatro São Pedro, apresentação de Maria Rita interpretando sambas clássicos no Teatro do Bourbon Country e festa na casa noturna Cucko com Rincon Sapiência, um dos bons novos nomes do rap nacional.

Por fim, quem ainda tiver fôlego para o fim de semana vai ter um leque de opções que abrange Luan Santana no Pepsi on Stage e Fernanda Abreu no Opinião, ambos no sábado, e o espetáculo Beatles na Favela, uma parceria entre o Grupo Cultural AfroReggae e a banda All You Need Is Love, no domingo, também no Teatro do Bourbon Country.

Confira a programação completa de shows da semana que vem em Porto Alegre:

TERÇA (21 de março)

Roger Hodgson

Uma das vozes mais famosas do rock, Roger Hodgson apresenta no Pepsi On Stage o show da turnê mundial Breakfast in America. O ex-vocalista do Supertramp revisita clássicos da banda, como The Logical Song e Take the Long Way Home, e apresenta faixas da carreira solo.

Ospa

O regente Stefan Geiger inaugura a temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com repertório dos alemães Robert Schumann e Johannes Brahms e a violinista gaúcha Brigitta Calloni como solista convidada, no Theatro São Pedro.

QUARTA (22 de março)

Carminho

A cantora portuguesa apresenta no Teatro do Bourbon Country o show em tributo à obra de Tom Jobim, tema do disco lançado por ela em 2016. O espetáculo reúne músicos integrantes da Banda Nova, formação que acompanhava Tom – entre eles, o filho e o neto do compositor brasileiro.

Marvin Jouno

O francês realiza sua apresentação no Teatro do Sesc Centro, um show intimista de voz e piano com projeção de um filme que ilustra as 11 canções de seu disco mais recente.

QUINTA (23 de março)

Festival NosOutras

Inicialmente marcado para 9 de março, o festival que levará ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) artistas gaúchas ocorrerá na quinta-feira. Negra Jaque, Nani Medeiros, Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só e Três Marias farão shows. Antes das apresentações, Katia Suman comanda o Sarau NosOutras, que terá como convidadas Babi Souza, Cris Rangel, Ana Lonardi e Natália Salau Jobim.

SEXTA (24 de março)

Nenhum de Nós

A banda gaúcha repassa em sua tradicional temporada no palco do Theatro São Pedro o repertório de seus dois discos acústicos gravados no local e hits da fase mais recente.

Maria Rita

O show Samba da Maria mostrará a cantora interpretando, no Teatro do Bourbon Country, sambas imortalizados nas vozes de grandes nomes da MPB, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Gonzaguinha, Alcione e Elis Regina.

Rincon Sapiência

Um dos rappers em ascensão na nova cena brasileira, Rincon Sapiência apresenta-se na festa Downtown, no Cucko.

SÁBADO (25 de março)

Luan Santana

Uma das grandes estrelas da música pop recente, o sertanejo romântico vem a Porto Alegre para show no Pepsi on Stage – onde deve apresentar todos os seus maiores sucessos.

Fernanda Abreu

A carioca, que não lançava material inédito havia mais de 10 anos, volta a Porto Alegre com o show de Amor Geral, seu mais recente trabalho de estúdio.

DOMINGO (26 de março)

Beatles na Favela

A parceria entre o Grupo Cultural AfroReggae e a banda All You Need Is Love leva ao palco do Teatro do Bourbon Country um espetáculo com músicas dos Beatles, além de números circenses, dança contemporânea, trapézios e uma orquestra tocando os clássicos do fab four.