The Who e Guns N' Roses encerram noite do Rock in Rio

Palco Mundo

O Rock in Rio fez, na noite desta terça-feira,um anúncio duplo. A organização do festival carioca revelou que The Who e Guns N' Roses serão coheadliners da única noite cujas atrações do Palco Mundo, o principal do evento, estavam em aberto. As duas bandas se apresentam em 23 de setembro, um sábado.

Com isso, a escalação das principais atrações dos sete dias de festival está completa e ficou assim: Lady Gaga no dia 15 de setembro; Maroon 5 no 16; Justin Timberlake no 17; Aerosmith no 21; Bon Jovi no 22; e Red Hot Chilli Peppers no 24. Nesta edição, o Rock in Rio muda de casa e a Cidade do Rock passará a ser erguida no Parque Olímpico.



Veja as fotos do show do Guns em Porto Alegre: