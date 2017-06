Ariana Grande visita vítimas de atentado em Manchester

Solidariedade

De volta a Manchester para o show beneficente deste domingo, Ariana Grande aproveitou para visitar vítimas do atentado terrorista, ocorrido no último dia 22 de maio, após sua apresentação na Manchester Arena. A cantora surpreendeu as fãs ao chegar no hospital infantil Royal Manchester Children¿s nesta sexta-feira (2).



"Eu conheci minha rainha hoje, eu te amo", escreveu Jaden Farrell, uma das meninas internadas.



Neste domingo, Ariana Grande se apresentará no show batizado de "We Love Manchester Emergency Fund" para homenagear e reunir fundos para as vítimas e famílias afetadas pelo atentado. Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus e Pharrell Williams também participarão do evento que será realizado no estádio Emirates Old Trafford Cricket Ground.



O atentado

O show da cantora Ariana Grande, que acontecia na Manchester Arena, foi interrompido por volta das 22h40min (18h40min no horário de Brasília), após o som de duas explosões.



Vinte e duas pessoas morreram — entre elas 7 menores de 18 anos — e 116 ficaram feridas, quando o suicida Salman Abedi explodiu uma potente bomba em um dos acessos da Manchester Arena, ao final do show de Ariana Grande. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).



Perfil de Ariana Grande

Ariana Grande nasceu em Boca Raton, Flórida, Estados Unidos. A artista é uma das principais estrelas da musica pop atual em meio ao público adolescente. Além da música, Ariana também já apareceu em atrações do canal Nickelodeon.



Em 2016, a cantora recebeu o prêmio de artista do ano no American Music Awards (AMA).



A apresentação de Ariana Grande, na noite desta segunda-feira, em Manchester, faz parte da turnê Dangerous Woman, em que a cantora de 23 anos canta músicas do álbum homônimo, lançado em meados de 2016.



Caso o incidente não mude os planejamentos da artista, a turnê deve passar pelo Brasil em junho e julho: Ariana tem shows marcados no Rio de Janeiro, em 29 de junho, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, em 1º de julho, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.