Massacration combina heavy metal e humor em show em Porto Alegre neste sábado

METAL!!!

Após a apresentação do espetáculo Uma Tentativa de Show, em julho, o grupo humorístico Hermes e Renato retorna a Porto Alegre com sua faceta metaleira. A trupe faz show neste sábado com seu outro alter-ego, a banda Massacration, às 20h, no Opinião. Segundo o vocalista Bruno Sutter (na banda, ele é Detonator), o projeto vai além da sátira e pode ser visto mais como uma homenagem às bandas de heavy metal.

– É difícil você encontrar uma sátira dentro do Massacration. É tudo tão bem executado. Não é uma galhofa, um escárnio. Na verdade, é uma opção humorística para o heavy metal que a gente acaba levando bastante a série. A gente prima por fazer tudo com bastante cuidado e zelo – explica.

Leia mais

Relembre cinco momentos de Fausto Fanti, de Hermes e Renato

Por que Fausto Fanti, de Hermes e Renato, foi referência para uma geração



Nos anos 2000, Massacration chamou a atenção com hits como Metal is the Law, Metal Glu-Glu e Metal Massacre Attack – com seu antológico refrão "aruê aruô". Com dois discos lançados, a banda deu um tempo em 2012 e voltou no ano passado com nova formação. Com a morte de Fausto Fanti – conhecido no grupo como Blondie Hammett, que, no conceito da banda, "está com o Deus Metal" –, seu irmão Franco entrou no lugar, como Red Head Hammett, mas assumiu o baixo. Marco Antônio Alves assumiu o posto vago de guitarrista deixada por Fausto. Ainda em 2016, Massacration lançou um novo single intitulado Metal Milf. Segundo Bruno, as músicas do grupo são tratadas como se fossem um roteiro.

– A parte principal da composição pra gente é a letra. A música vira um pano de fundo para que a piada do Massacration tome forma – descreve o vocalista.

Entretanto, era possível encontrar quem desdenhasse do grupo em comentários na web, alegando que a Massacration ocupava o espaço de outras bandas dedicadas inteiramente ao metal. Sutter relembra uma frase de Fausto Fanti para argumentar:

– Não é porque sou humorística que não posso ser músico. Não é porque sou ator que não possa ser humorista. Isso é uma coisa da cabeça do brasileiro de que o artista só pode trabalhar em um nicho, não pode fazer mais de uma função. A gente sempre viu isso de uma forma muito leve. Nunca demos a mínima para esse tipo de comentário. Apesar de estarmos fazendo música, estamos fazendo nosso trabalho. Somo músicos, somos humoristas, enfim, somos artistas. A arte não pode ter barreiras ou limitações. No Brasil a gente vê o humorista de uma forma tão a margem. O que acho uma pena.



Para documentar seu retorno, a Massacration pretende gravar um DVD em São Paulo em uma futura apresentação.



Custando de R$ 70 a R$ 130, os ingressos para o show estão no quarto lote. As entradas podem ser adquiridas pelo site blueticket.com.br e pelas lojas Youcom (Boubon Wallig, Praia de Belas, Iguatemi, Bourbon Ipiranga, Barra Shopping Sul, Shopping Total, Bourbon Novo Hamburgo e Canoas Shopping) e Multison (Andradas 1.001 e Bourbon São Leopoldo). Há desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante.