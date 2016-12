Hits de Wesley Safadão foram as músicas mais tocadas em shows no Brasil em 2016

Chiclete

Wesley Safadão foi o nome dominante da música nos shows pelo Brasil em 2016. Pelo menos é o que mostra o ranking de músicas mais tocadas em shows em todo o Brasil, de janeiro até 15 de dezembro deste ano, divulgada nesta segunda pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que controla o setor no país. Aquele 1%, parceria de Safadão com a dupla Marcos e Belutti, lidera o ranking, que tem no segundo lugar Camarote, outro sucesso do artista.

Entre as primeiras 10 posições, ainda há outra composição famosa na voz de Wesley Safadão: Vou dar virote aparece na décima colocação. A lista é praticamente dominada pelo sertanejo. Após as duas primeiras posições, aparecem, em ordem Sosseguei, de Jorge e Mateus; Farra, pinga e foguete, de Bruno e Barreto; Vai vendo, de Lucas Lucco; Suíte 14, de Henrique e Diego com MC Guimê; Gelo na balada, de Camila e Haniel com Fernando e Sorocaba; Hoje eu tô terrível, de Cristiano Araújo, e Paredão metralhadora, da Banda Vingadora.

A maior parte da lista é formada por sucessos recentes, lançados a partir de 2015, mas há alguns sucessos atemporais – que mantêm sua relevância e que, como mostra o ranking, continuam fazendo sucesso em shows de artistas atuais. É o caso de Não quero dinheiro, de Tim Maia, que aparece em 12º lugar, País tropical, de Jorge Benjor (20º), e Asa branca, de Luiz Gonzaga (35º). De acordo com o Ecad, a lista "considera os shows pagos e distribuídos no período (...) de janeiro até 15 de dezembro deste ano".

Confira a lista completa, com o nome dos compositores:

1. Aquele 1% (Benicio Neto/Vinícius Poeta)

2. Camarote (Barros Neto/Jota Reis)

3. Sosseguei (Thallys Pacheco)

4. Farra, pinga e foguete (Thales Belchior/Paulo Stein/Gustavo Protásio)

5. Vai vendo (Magno Santana/Flavinho do Kadet/Lucas Lucco/Tierry Coringa

6. Suíte 14 Mauricio Mello)

7. Aquele gelo que você me deu (gelo na balada) (Barros Neto/Jota Reis/Raniere Mazilli)

8. Hoje eu tô terrivel (Luiz Henrique Bigato)

9. Paredão metralhadora (Aldo Rebouças/Tays Reis)

10. Vou dar virote (Shylton/Gabriel do Cavaco)

11. Maus bocados (Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão)

12. Não quero dinheiro (Tim Maia)

13. Isso cê num conta Rick e Nogueira/Thiago Teg/Douglas Cezar

14. Até você voltar (Juliano Tchula/Marília Mendonça)

15. Os anjos cantam (Magno Santana/Tierry Coringa)

16. Meu violão e o nosso cachorro (Simaria Mendes/Nivardo Paz)

17. O que acontece na balada (Nando Marx/Douglas Mello/Flavinho Tinto

18. 10 % Gabriel Agra/Danillo Dávilla)

19. Jeito carinhoso (Allê Barbosa)

20. País tropical (Jorge Ben Jor)

21. Toca um João Mineiro e Marciano (Nando Marx/Douglas Mello/Jadson/Flavinho Tinto)

22. Sou ciumento mesmo (Conde Macedo/Barros Neto/Jota Reis)

23. Praieiro (Manno Góes)

24. Nocaute (Samuel Deolli/André Vox)

25. Cê que sabe (Rafael/Pedro Netto/Kauan/Dudu Borges)

26. Não tô valendo nada (Henrique Tavares/Juliano)

27. Bang (Umberto Tavares/Jefferson Junior/Anitta)

28. Made in roça (Lara Menezes/Dayane Camargo/Ray Antonio/Victor Gabriel/Henrique Batista/Gustavo Martins/Everton Matos)

29. Que sorte a nossa (Fernando/Luiz Henrique/Paula Mattos)

30. Fiquei sabendo (Caninana do Forró/Hélio Rodrigues)

31. Telefone mudo (Franco/Peão Carreiro)

32. Amiga parceira (Dj Dash/Dh/Mc Menor)

33. Lepo lepo (Magno Santana/Filipe Escandurras)

34. Seu polícia (Junior Angelim)

35. Asa branca (Humberto Teixeira/Gonzagão)

36. Logo eu (Samuel Deolli/Filipe Labret)

37. Baile de favela (Mc João)

38. Evidências (José Augusto/Eurico Freitas)

39. Segunda opção (Conde Macedo/Barros Neto/Jota Reis)

40. Boate azul (Benedito Seviero/Tomaz)

41. Calma (Elcio Di Carvalho/Gustavo/Marília Mendonça/Fred Willian)

42. How deep is your love (Ina/Luke Mac/22 Lockdown/Calvin Harris/Nathan Duvall)

43. Eu só quero um xodó (Anastácia/Dominguinhos)

44. Devagarinho (Delano Axel Silva Amaral)

45. Domingo de manhã (Bruno Caliman)

46. Eva (Katamar/Umto/Ficarelli)

47. Fui fiel (Pablo/Filipe Escandurras/Magno Santana/Fabio O'Brian)

48. Novinha vai no chão (Ricardinho)

49. Na hora da raiva (Gustavo Moura/Thiago Servo/Rafael Moura/Cinara Sousa/Matheus Costa)

50. Trem das onze (Adoniran Barbosa)