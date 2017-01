Donald Trump chama Meryl Streep de "superestimada" e "puxa-saco de Hillary" após discurso no Globo de Ouro

Resposta

O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não demorou para responder às críticas de Meryl Streep, feitas durante seu discurso na entrega do Globo de Ouro, na noite de domingo. Como de costume, o empresário milionário foi ao Twitter e chamou a atriz de "puxa-saco de Hillary" e "uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood".

Streep, proeminente partidária de Hillary, criticou Trump por sua retórica belicosa ao receber um prêmio por sua carreira na cerimônia em Los Angeles no domingo. "Meryl Streep, uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood, não me conhece, mas me atacou na noite passada no Globo de Ouro", tuitou Trump.

A veterana atriz, três vezes vencedora do Oscar, criticou algumas posições de Trump e, recordando o episódio em que o então candidato republicano zombou da condição física do repórter Serge Kovaleski, do New York Times, dirigiu-se a jornalistas para convidá-los a salvaguardar a verdade.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de janeiro de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de janeiro de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de janeiro de 2017

Em uma série de tuítes, Trump escreveu: "Ela é uma puxa-saco de Hillary que perdeu muito. Pela centésima vez, nunca 'parodiei' um repórter deficiente (nunca faria isso), mas apenas o mostrei 'rastejante' quando ele mudou totalmente uma história que tinha escrito há 16 anos, a fim de me fazer ficar mal".

Logo após o discurso de Meryl Streep, o presidente norte-americano já havia sido ouvido pelo jornal The New York Times e disse que a atriz é "apaixonada por Hillary" e que "não fica surpreso" com as críticas dos "liberais do cinema".

*Com AFP