Ingressos para show de Elton John e James Taylor estão em pré-venda

Música

Os ingressos para o show dos cantores Elton John e James Taylor em Porto Alegre estraram em sistema de pré-venda. Proprietários do cartão Elo podem comprar seus bilhetes entre esta quarta e quinta por este link ou na loja Multisom do Centro de Porto Alegre (Andradas, 1.001).



O público em geral poderá comprar os ingressos a partir de sexta-feira pelos mesmos canais. Os ingressos custam R$ 260 (cadeira superior), R$ 450 (cadeira inferior) e R$ 640 (pista premium).



Elton John e James Taylor subirão ao palco do Anfiteatro Beira-Rio no dia 4 de abril para apresentar seus maiores sucessos. Quem traz os artistas é uma parceria entre o Grupo RBS e a Time for Fun. A turnê também terá paradas em Curitiba (31 de março), Rio de Janeiro (1º de abril) e São Paulo (6 de abril).