Planeta Atlântida 2017: Jeremih, Ludmilla e CPM 22 são confirmados

A maior festa do planeta

A menos de um mês do Planeta Atlântida 2017, mais três atrações foram confirmadas, definindo a programação do festival a ser realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro na Saba, em Atlântida: anunciados ontem no programa Pretinho Básico, o rapper norte-americano Jeremih, a funkeira carioca Ludmilla e a banda paulista CPM 22 estarão presentes, completando a lista de artistas que se apresentarão nos palcos do Planeta. Para marcar o anúncio dos três nomes, a organização do evento divulgou também a programação completa por dias, com os horários de cada apresentação.

Se o cantor e compositor norte-americano Jason Mraz já havia sido anunciado como a atração internacional do festival, outro gringo ganhou espaço na programação do festival e deve fazer os planetários cantarem junto: Jeremih é uma das revelações do R&B dos EUA, emplacou seu single de estreia, Birthday Sex, na quarta posição do ranking da Billboard e, recentemente, gravou com Ludmilla a música Tipo Crazy — a carioca também está confirmada na programação do festival e vai fazer uma participação no show de Jeremih.

Leia mais:

Planeta Atlântida 2017: ingressos de camarote entram no segundo lote

O Rappa tocará repertório do novo DVD em seu show no Planeta Atlântida 2017

Planeta Atlântida 2017 apresenta lista de shows, com mais de 30 atrações



Os dois juntam-se a nomes como Projota, Anitta e Emicida, que devem levar o melhor da música pop, do R&B e do hip hop aos palcos do Planeta. Aos 30 anos, Jeremih estará pela primeira vez no Rio Grande do Sul e está escalado para encerrar o Planeta Atlântida de 2017, com apresentação às 3h de sábado para domingo — ao lado de Ludmilla. A funkeira, que já esteve no evento em 2015, promete apresentar para o público gaúcho seus maiores hits, como Te Ensinei Certin, 24 Horas por Dia e Bom.

Palco Atlântida também terá destaques do festival

Além da dupla, que promete pop e hip-hop no Palco Planeta, o rock 'n' roll também terá seu espaço no festival: a programação do Palco Atlântida — que já contava com nomes como Dead Fish, Ultramen e Marcelo D2 — teve sua escalação fechada com a confirmação da banda CPM 22. Um dos nomes mais importantes do hardcore nacional desde a virada do século, o grupo paulista segue em turnê de comemoração aos 20 anos de carreira, completados em 2015, e promete um show repleto de hits, como Um Minuto para o Fim do Mundo, Dias Atrás e Anteontem. O show dos paulistas está marcado para as 23h30min de sábado e fecha a programação do palco que traz alguns dos principais destaques do evento — ainda tem como atrações NEC, Ego Kill Talent, Dead Fish, Braza, Marcelo D2 + Sain e Tropkillaz + MC Bin Laden.

Esta será a 22ª edição do Planeta Atlântida. O festival é uma realização de Grupo RBS e DC Set Promoções, com patrocínio de Renner, Schin, Agipag e Coca-Cola. Os ingressos custam entre R$ 200 (arena, individual, em segundo lote) e R$ 610 (camarote, passaporte, em segundo lote) e podem ser comprados nos pontos de venda físicos (lojas Renner do shopping Iguatemi, da Avenida Otávio Rocha, de Novo Hamburgo e do Iguatemi Caxias), pelo site ou pelo aplicativo do evento.

ATRAÇÕES PALCO A PALCO

PALCO PLANETA

Sexta-feira – 3/2

Neto Fagundes (Hino do Rio Grande do Sul) – 19h20min

Tiago Iorc – 19h30min

Armandinho – 21h

O Rappa – 22h30min

Jason Mraz – 0h

Wesley Safadão – 1h50min

Alok – 3h20min

Sábado – 4/2

Projota – 19h30min

Natiruts – 21h

Sorriso Maroto – 22h30min

Anitta – 0h

Capital Inicial – 1h30min

Jeremih ft Ludmilla – 3h

PALCO ATLÂNTIDA

Sexta-feira – 3/2

Maneva – 18h

Chimarruts – 19h20min

Haikaiss – 20h40min

Gabriel O Pensador & Karol Conka – 22h

Ultramen – 23h30min

Emicida – 1h

Onze 20 – 2h30min

Sábado – 4/2

NEC – 18h

Ego Kill Talent – 19h20min

Dead Fish – 20h40min

Braza – 22h

CPM 22 – 23h30min

Marcelo D2 & Sain – 1h

Tropkillaz + MC Bin Laden – 2h30min

PALCO COMPLEX (CAMAROTE)

Sexta-feira – 3/2

DJ Daniel Lacet – 20h

Samba & Amor – 22h10min

Fellas All Star – 23h40min

Gabriel O Pensador – 1h10min

Pic Schimitz – 2h20min

Sábado – 4/2

DJ Johnny 420 – 20h

Gelpi – 22h10min

Showdi + MC Jean Paul – 23h40min

João Brasil + Comunidade na Pista – 1h10min

DJ Marlboro – 2h20min

PLANETA ATLÂNTIDA 2017

Dias 3 e 4 de fevereiro.

Saba (Avenida Interbalneários, 413), centro de Atlântida.

Classificação etária: 14 anos.

Ingressos: entre R$ 200 e R$ 610 (em segundo lote).

Não há cobrança de taxas.

Na compra via site, são aceitos pagamentos com cartões de crédito (Visa, Master, Amex e Diners) em até três vezes.