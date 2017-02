Alok é o primeiro brasileiro a ultrapassar as 100 milhões de audições no Spotify

Bombando

Pode ser o assobio, pode ser a calmaria ao violão no meio da música, pode ser a curadoria do Spotify, serviço de música por streaming que identificou o potencial do brasileiro e colocou sua faixa em destaque.

O fato é que o DJ Alok, dono do hit Hear Me Now, parceria com Bruno Martini e Zeeba, lançada em outubro do ano passado, ultrapassou a marca de 100 milhões de audições na plataforma.

O produtor goiano — que se apresentou no último Planeta Atlântida, no início do mês de fevereiro de 2017 — se tornou o primeiro brasileiro a alcançar tal feito e comemorou a marca em seu perfil no Twitter:

Foto: Reprodução / ZH

Alok é filho de Ekanta e Swarup, pioneiros da música eletrônica nacional. Desde menino, acompanhava os pais em festivais e, aos 12 anos, já era um especialista em técnicas de mixagem. A primeira apresentação do DJ foi ao lado do irmão gêmeo, Bhaskar, parceria que, mais tarde, resultaria no projeto Lógica.

Recentemente, Alok conquistou o primeiro lugar como melhor DJ do Brasil e o 44º lugar no mundo pela conceituada DJ Mag.

Em 2016, quem comandou o ano no Spotify foi Drake, o artista com mais streamings na plataforma, com 4,7 bilhões no mundo todo. O rapper canadense tem o álbum e a música mais acessados – Views (2,45 bilhões) e One dance (970 milhões), respectivamente –, de acordo com um comunicado da empresa.