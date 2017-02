"The Voice Kids": com nove gaúchos na disputa, batalhas começam neste domingo

Bem representado

Após seis semanas de emoções, surpresas e fofuras nas audições às cegas, o The Voice Kids entra em sua próxima fase a partir deste domingo: as batalhas.

Na primeira etapa, as crianças e os adolescentes cantaram para os jurados – Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo –, que, caso aprovassem o participante, deliberavam quem seria chamado para seus respectivos times. Nas batalhas, os 72 candidatos que se classificaram na primeira fase cantarão em trios escolhidos pelos técnicos. Após cada apresentação, caberá aos jurados decidirem qual participante irá avançar para a próxima etapa. Depois das batalhas, cada técnico contará com apenas oito candidatos em suas equipes.

Nove gauchinhos se classificaram na primeira etapa do reality show musical: Steici Lauser, Laura Bechler, Amanda Lampert e Arthur Lima estão no Time Carlinhos Brown; Anna Lira, Luis Arthur Seidel e Thomas Machado no Time Ivete Sangalo; enquanto Maria Alice e Lucas Hernandes integram o Time Victor & Leo. Abaixo, saiba mais sobre os participantes do Estado no The Voice Kids.



THE VOICE KIDS

Domingo, na RBS TV, a partir das 13h



Arthur Lima, 9 anos

Sapucaia do Sul

Time Carlinhos Brown

Música que cantou na primeira fase: Tempos Modernos – Lulu Santos.

Quem virou a cadeira: Carlinhos Brown



Steici Lauser, 15 anos

Sapiranga

Time Carlinhos Brown

Música que cantou na primeira fase: Rise Up – Andra Day

Quem virou a cadeira: todos os jurados



Anna Lira, 10 anos

Porto Alegre

Time Ivete Sangalo

Música que cantou na primeira fase: Ciranda de Bailarina – Edu Lobo e Chico Buarque

Quem virou a cadeira: todos os jurados



Luis Arthur Seidel, 12 anos

Guaíba

Time Ivete Sangalo

Música que cantou na primeira fase: My Girl – Michael Jackson

Quem virou a cadeira: todos os jurados



Thomas Machado, 9 anos

Estância Velha

Time Ivete Sangalo

Música que cantou na primeira fase: Beijinho Doce – Tonico e Tinoco

Quem virou a cadeira: todos os jurados



Lucas Hernandes, 9 anos

Santo Cristo

Time Victor & Leo

Música que cantou na primeira fase: Escândalo de Amor – Edson e Hudson

Quem virou a cadeira: Carlinhos Brown e Victor & Leo



Maria Alice, 11 anos

Santana do Livramento

Time Victor & Leo

Música que cantou na primeira fase: Estoy Aquí – Shakira

Quem virou a cadeira: Victor & Leo



Amanda Lampert, 15 anos

Porto Alegre

Time Carlinhos Brown

Música que cantou na primeira fase: Whataya Want from Me – Adam Lambert

Quem virou a cadeira: Carlinhos Brown



Laura Bechler, 10 anos

Porto Alegre

Time Carlinhos Brown

Música que cantou na primeira fase: A Menina Dança – Novos Baianos

Quem virou a cadeira: Carlinhos Brown