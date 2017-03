Ana Maria Braga faz homenagem aos 20 anos de Louro José; assista ao "nascimento" do personagem

Aniversário

Nesta segunda-feira, 6, Louro José completa 20 anos, e Ana Maria Braga aproveitou para homenagear seu fiel parceiro numa publicação em suas redes sociais.

"Bom dia! Meu filho, meu amigo, meu companheirinho @lourojoseoficial completa hoje 20 aninhos animando as nossas manhãs. Já tá um moço! Parabéns Lourinho, muitas felicidades!", escreveu ela na legenda.

O mascote de Ana Maria estreou em 1997, no programa Note e Anote, da Record. Em 1999, ele foi para a Globo junto com a apresentadora, e, desde então, está no Mais Você. O responsável pela voz do personagem é, desde o início, o ator Tom Veiga. O rosto dele só foi revelado em 2016, por conta de uma gafe durante a exibição do programa da Globo.



No Facebook, a página do Gshow relembrou um vídeo publicado há dois anos, que mostra "nascimento" do personagem, logo no início do Mais Você na Globo. No vídeo, o papagaio sai de dentro de um ovo gigante, que é quebrado pela apresentadora com uma marreta.