VÍDEO: Renato Borghetti leva crianças da Fábrica de Gaiteiros ao Multipalco do Theatro São Pedro

Gaiteiros mirins

Que Renato Borghetti é um dos ícones da música feita no Rio Grande do Sul é sabido – mas o show que o gaiteiro apresenta no Multipalco do Theatro São Pedro até domingo mostra por que o artista faz jus à sua posição e a mantém com mérito: as apresentações, que começaram nesta quarta-feira, são todas gratuitas e, além do grande show de Borghetti e seu quarteto, levam ao palco os alunos da Fábrica de Gaiteiros, projeto de construção, distribuição e aulas de gaita para crianças.

Leia mais:

Chay Suede pede Laura Neiva em casamento no palco do Amor & Sexo

Cortes atingem Orquestra da PUCRS: 25 músicos são demitidos

A Bela e a Fera facts: curiosidades sobre o novo filme da Disney



Como pequenos fãs de futebol que podem bater uma bola com Neymar, ou leitores de histórias em quadrinhos que encontram na rua o Batman em carne e osso, todos os oito gaiteiros mirins olham para Renato Borghetti como um ídolo. A um, ele ensinou que gaita pode tocar não só música gaúcha, mas rock e composições de recital. De outro, Borghetti roubou a paixão pelo futebol e a fez migrar para a gaita:

– A música tem um papel maravilhoso, cria uma sensibilidade na criança, uma sensação de saber que tem limites. Numa música, tu não podes tocar o tempo todo, tens que entregar uma parte para o outro. Vai criando essa parceria, e ela fica sabendo que ninguém faz nada.

Além de apresentar o repertório de seu disco mais recente, "Gaita na Fábrica", Renato Borghetti abre o palco para as crianças da Fábrica de Gaiteiros Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

O show começa com cerca de oito crianças – em cada dia, alunos de uma das nove escolas da Fábrica de Gaiteiros distribuídas pelo Estado – tocando clássicos da gaita. Após três músicas, Borghetti sobe ao palco e toca ao lado das crianças. Depois disso, o restante da banda sobe ao palco e o quarteto apresenta o repertório do disco Gaita na Fábrica, o mais recente lançamento do gaiteiro.

Renato Borghetti Quarteto

Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°)

De quarta a sábado, às 19h, e no domingo, às 11h

Entrada gratuita

O show: Renato Borghetti toca o repertório de seu disco mais recente, Gaita na Fábrica, ao lado do grupo, formado por teclado, sopro e violão. Os alunos do projeto Fábrica de Gaiteiros abrem a apresentação tocando ao lado de Borghetti.