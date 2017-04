Grêmio parabeniza gauchinho Thomas Machado por vitória no The Voice Kids 

Talento de gente grande

Pouco depois de André Marques anunciar a vitória de Thomas Machado no The Voice Kids, o time do coração do pequeno cantor parabenizou o "gremistinha" no Twitter:



Parabéns ao nosso gremistinha Thomas Machado, vencedor do The Voice Kids 2017!#ObrigadoGente! pic.twitter.com/BJD4AMQBcw ¿ Grêmio FBPA (@Gremio) 2 de abril de 2017

VÍDEO: da fama no colégio à paixão pelo Grêmio, conheça a intimidade do gauchinho finalista do The Voice Kids

Gaúcho de Estância Velha, Thomas, nove anos, declarou-se apaixonado pelo Grêmio, daqueles que veste a camisa e venera os títulos tricolores, como ZH mostrou em vídeo (assista abaixo). Para ele, o resultado do ano é claro:

— Grêmio, campeão 2016.

Aliando talento, carisma e fofura, Thomas Machado foi o grande vencedor, com 52,48% dos votos do público. A técnica Ivete Sangalo se emocionou com a vitória de seu pupilo e vibrou com o resultado.



Alegria também em Estância Velha, onde parentes, fãs e amigos acompanharam a final do programa por um telão. Confira a vibração da galera: