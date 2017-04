Gauchinho Thomas Machado é o grande vencedor do The Voice Kids 

Talento de gente grande

Fofurômetro explodindo, muito rock and roll e carisma de sobra. Três vozes disputaram a final do The Voice Kids neste domingo, mas apenas uma se consagrou: Thomas Machado, o gauchinho que encantou o país,

Thomas era o finalista do time de Ivete Sangalo e fez o "fofurômetro" explodir em cada apresentação. Em Estância Velha, cidade natal do guri, teve muita expectativa pelos momentos decisivos.

Pelo time Brown, Valentina, de 11 anos, mostrou a veia roqueira e representou a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já o time Victor & Leo teve a presença de Juan Carlos Poca, paranaense de Foz do Iguaçu. Aos 14 anos, o menino saiu de um abrigo para conquistar o Brasil.

Aliando talento, carisma e fofura, Thomas Machado foi o grande vencedor, com 52,48% dos votos do público. A técnica Ivete Sangalo se emocionou com a vitória de seu pupilo e vibrou com o resultado.

Alegria também em Estância Velha, onde parentes, fãs e amigos acompanharam tudo por um telão. Confira a vibração da galera:



E deu Thomas Machado no @thevoicekidsbr pic.twitter.com/cDacOVUdHk — Zero Hora Ao Vivo (@aovivozh) April 2, 2017