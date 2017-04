O "alquimista" Jorge Ben Jor bota o povo para dançar em Porto Alegre

Salve, Jorge

Embalada por clássicos como Que Maravilha, W/Brasil e Chove Chuva, uma multidão pulou, cantou e dançou no primeiro show da turnê Nivea Viva Jorge Ben Jor, no fim da tarde deste domingo, em Porto Alegre. Segundo estimativa dos organizadores, 120 mil pessoas prestigiaram o evento, que teve como palco o Anfiteatro Pôr do Sol.

Iluminados pelo entardecer dourado às margens do Guaíba, a cantora Céu, a turma do Skank e o próprio "alquimista" — que completou 72 anos no último dia 22 — revisitaram sucessos que marcaram época no Brasil, ao longo das cinco décadas de carreira do cantor, compositor e guitarrista.

Leia mais

Projeto homenageia Jorge Ben Jor no Anfiteatro Pôr do Sol com Céu, Skank e o próprio carioca

Criolo e Ivete Sangalo cantam Tim Maia em show gratuito no domingo

Nando Reis, Paralamas, Paula Toller e Pitty fazem viagem pelo rock brasileiro no Nivea Viva Rock

Com direção geral de Monique Gardenberg e direção musical de Dadi Carvalho, o show desfilou um repertório de 35 canções, ao longo de mais de duas horas ininterruptas de puro suingue. Coube ao Skank abrir a festa, às 16h40min, em um dia marcado por sol e calor. Acompanhado de Céu, Samuel Rosa levantou o público ao puxar País Tropical, de 1969.

— É uma experiência antropológica estar aqui, neste palco, com Jorge Ben Jor, porque ele é um ícone da cultura brasileira e uma grande influência do Skank. Ele é o nosso padrinho — disse o vocalista do Skank.



De azul e usando os óculos escuros de sempre, Ben Jor assumiu o microfone na metade do show, cantando Jorge da Capadócia, de 1975. Em apresentação solo, emendou A Banda do Zé Pretinho e um medley de Que Maravilha, Magnólia e Ive Brussel. Com o Skank, botou a plateia para dançar com Umbabarauma.

Depois foi a vez de Céu brilhar, literalmente, ao surgir das coxias em um vestido prata de paetês. Juntos, os dois cantaram Por Causa de Você, Menina, no momento mais intimista do show, seguido de outro clássico do cancioneiro nacional: Mas que Nada.

— É a primeira vez que alguém faz um show em minha homenagem. Estou gostando muito — brincou Ben Jor, rindo e arrancando palmas do público.



De acordo com os organizadores, o público reunido no Anfiteatro Pôr do Sol bateu o recorde de todas as edições do Nivea Viva na Capital. Depois da estreia em grande estilo de mais uma temporada — as últimas celebraram a obra de Tim Maia, em 2015, e o rock brasileiro, em 2016 —, o tributo a Ben Jor passará pelo Rio, por Fortaleza, por Recife, por Brasília e porSão Paulo, sempre com entrada franca.

Multidão acompanhou o show à beira do Guaíba Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS