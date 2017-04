O que esperar da apresentação de Elton John e James Taylor em Porto Alegre nesta terça-feira

Música

Pense em êxito comercial. Pense em influência artística. Pense em música de fino trato, que transcende o tempo e conecta gerações. Pense em tudo isso em dobro e em cima de um palco e você terá o espetáculo que Elton John e James Taylor apresentam, nesta noite, no Anfiteatro Beira-Rio.



Um dos grandes eventos musicais que a Capital receberá neste ano, o encontro dos dois gigantes da música pop é uma experiência inédita na América do Sul. Vindos de apresentações comoventes em Curitiba e no Rio de Janeiro, Elton e James encerram a perna brasileira da turnê em São Paulo na quinta e seguem para shows no Chile e Argentina.



Na arena montada em Porto Alegre, James Taylor abrirá os trabalhos com sua All-Star Band. Sir Elton John subirá ao palco na sequência acompanhado de músicos não menos estrelados. No repertório de ambos, um total de quatro horas com um apanhado do melhor de suas carreiras, que conheceram (e conhecem) poucos limites de gênero e alcance ao longo dos últimos 50 anos.



A exemplo dos shows no Rio e em Curitiba, Taylor não deverá tocar seu violão por conta de um dedo quebrado. Mas esse contratempo não o impedirá de desfiar um set list composto apenas por clássicos – começando pelas canções de Sweet Baby James, álbum de 1970 que lhe trouxe sucesso comercial com Country Road, Steamroller, Fire & Rain e a faixa-título. Há também espaço para composições que se tornaram únicas em sua voz, como Everyday (de Buddy Holly) e Up on the Roof e You've Got a Friend, da amiga e parceira Carole King. Quase nada do álbum mais recente, Before This World (2015), tem aparecido – no máximo, Today Today Today.



Já Elton John condensa o repertório da Wonderful Crazy Night, excursão que vem rodando o mundo desde o início de 2016. Para quem assistiu ao show do mestre em Porto Alegre em 2014, quando se apresentou no Estádio do Zequinha, pouca coisa mudou: estão lá todos os grandes sucessos, do primeiro hit (Your Song), passando pelos petardos (Saturday Night's Alright for Fighting, Crocodile Rock, Rocket Man) e baladas imortais (Tiny Dancer, Levon, Goodbye Yellow Brick Road). Todas apresentadas com o vigor e o entusiasmo típicos de quem recém completou 70 anos e ainda tem muita lenha para queimar.



ELTON JOHN E JAMES TAYLOR

Terça, no Anfiteatro Beira-Rio (Padre Cacique, 891).Classificação etária: 14 anos. De 6 a 13, permitida a entrada acompanhado por responsável legal.



HORÁRIOS

Abertura dos portões: 16h.

James Taylor: 19h40min.

Elton John: 21h50min.



INGRESSOS

R$ 640 (pista), R$ 450 (cadeira inferior) e R$ 260 (cadeira superior), com direito a meia-entrada para idosos e estudantes (obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário no ato da compra e entrada do evento).

Pontos de venda sem taxa de conveniência: Multisom do Centro de Porto Alegre (Andradas, 1.001), das 11h às 19h, e na bilheteria do Beira-Rio a partir das 10h no dia do show.

Ponto de venda com taxa de conveniência: pelo site ticketsforfun.com.br



O QUE NÃO PODE LEVAR

- Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem contendo bebidas de qualquer natureza.

- Objetos de vidro, plástico ou metal. como perfumes e cosméticos.

- Pau de selfie.- Guarda-chuvas de qualquer tamanho.

- Papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro.

- Capacetes e similares.

- Correntes, cinturões e pingentes.

- Máquinas fotográficas profissionais.

- Filmadoras profissionais.

- Alimentos que não industrializados, com a embalagem original lacrada, como salgadinhos e bolachas. Frutas, apenas cortadas.



TRÂNSITO

Haverá reforço nas linhas de ônibus que atendem a Zona Sul, T1, T2, T2A, T5, T7 e 149. Será implantada a linha extra F 993 - Futebol Beira-Rio, com embarque na Rua Nestor Ludwing (que passa ao lado do Gigantinho) e desembarque no Largo Glênio Peres.Segundo a EPTC, se o público for grande, poderá haver bloqueio de uma faixa de trânsito da Avenida Padre Cacique, sentido centro-bairro, em frente ao estádio (para segurança dos pedestres), assim como a implantação de sentido único na Edvaldo Pereira Paiva, em direção ao Centro, após o show.



ESTACIONAMENTO

No estacionamento do Beira-Rio, a compra antecipada de vagas pelo site estapar.com.br/reservabeirario custam R$ 40 (1º lote), R$ 50 (2º lote) e R$ 60 (3º lote). Na hora, o preço é R$ 60.