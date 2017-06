Em tratamento contra câncer, Marcelo Rezende grava vídeo: "No caminho da cura"

Saúde

Na manhã desta segunda-feira (5), Marcelo Rezende postou um vídeo em suas redes sociais em que fala sobre mais uma etapa do tratamento contra o câncer no pâncreas e fígado. No vídeo, ele fala que está indo se internar mais uma vez.

– Mais uma semana, e lá vou eu me internar mais uma vez na clínica que eu apelidei de "farmácia de Deus". E vou me recuperando tranquilo. Ontem, tive uma conversa muito interessante com um amigo, o bispo Francisco, que me disse: "Deixa que eu cuido da tua saúde. Pergunta para Deus o que ele está esperando de você". É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim – disse o apresentador.

Ele ainda apresentou a filha, que estava no banco de trás do carro.

– Ali atrás está minha filha, que veio lá da Holanda para ficar comigo. A Patrícia, minha filha mais velha. E aqui, ó, esse ninguém tem culpa de tanta feiura. É o Shrek (referindo-se a Geraldo Luís, que estava no volante). Esse não me larga mais. Vamos lá, no caminho da cura, que Deus nos abençoe – finalizou.

Aos 65 anos, o apresentador da Rede Record Marcelo Rezende está com câncer no pâncreas. Ele revelou a informação em uma edição do programa Domingo Espetacular, em meados de maio. A entrevista, na casa de Rezende, em Santana do Parnaíba, São Paulo, foi gravada horas antes de ele se submeter a quimioterapia. O apresentador está afastado do programa Cidade Alerta.