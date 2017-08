Show de Armandinho e mais atrações para curtir nesta quarta-feira em Porto Alegre

Dicas

Armandinho em dose dupla

Será nesta quarta, às 21h, o segundo dos dois shows de Armandinho no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Nas apresentações, o artista gravará seu próximo DVD. Os ingressos custam R$ 140 (mezanino), R$ 160 (plateia alta), R$ 180 (camarote e plateia baixa) estarão à venda no local, a partir das 10h, e pelo site ingressorapido.com.br.

Literatura e gênero em debate

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) promove, de quarta a sexta, sempre às 19h30min, o Festival Cultura em Miniciclos – Literatura e Gênero. Em sua terceira edição, o evento foca na discussão acerca dos gêneros e da literatura que desafia o conservadorismo. A programação, com curadoria da pesquisadora Simone Schmidt, inicia com palestra da escritora Clara Averbuck, nesta quarta, e segue com debate entre a jornalista e escritora Priscila Pasko e o professor Fernando Seffner, na quinta. Sexta-feira é dia de stand-up com Divina Raio-Laser, Cassandra Calabouço e Marcelo Portuga. A entrada é franca. Informações pelo telefone (51) 3533-5700.



Sarau do Expresso 25

O grupo vocal Expresso 25, que apresenta arranjos da música de grandes compositores brasileiros, se apresenta no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Jr, 250) nesta quarta, às 21h. O Quartchêto realizará uma participação especial. Ingressos a R$ 30, à venda na hora.

Zé Caradípia no Musical Évora

O violonista Zé Caradípia e a cantora Elisa Fernandes são a atração desta quarta no projeto Musical Évora. O show será às 12h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Entrada franca.

Teatro grátis na UFRGS

O Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão apresenta nas quartas-feiras de agosto, às 12h30min e às 19h30min, o espetáculo teatral Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Dirigida e encenada por Guilherme Conrad e escrita por Caio Fernando Abreu, a peça narra histórias de repressão da sociedade contemporânea. As sessões tem entrada franca e ocorrem sempre na Sala Qorpo Santo (Av. Paulo Gama, s/ nº - Campus Central da UFRGS, ao lado da Sala Redenção).