Cultura e comportamento dos anos 80 são tema de série do canal Viva

Ditaduras, crises econômicas e guerra fria, entre outros fatos, fizeram, por muito tempo, os anos 80 amargarem o título de década perdida. A moda, a arte e o comportamento da época foram esquecidos no limbo da história. Porém, nos últimos anos, muito do que se usava e se curtia naquele tempo voltou à tona e a inegável contribuição do período para a música, o cinema e todo o cenário cultural foi reconhecida.

Embalado pelo ¿momento remember¿, o canal Viva exibe, a partir de 8 de janeiro, a série Os Anos 80 Estão de Volta. A produção lembra a americana Anos 80 – a Década que nos Criou, exibida no Brasil pelo NetGeo e apresentada na versão em português por Paulo Ricardo. Mas a nova produção é focada no que era tendência na moda, nas artes e no comportamento brasileiros.

– Eu costumo dizer, talvez seja um exagero, mas, depois da Semana de Arte Moderna de 1922, depois da Tropicália, eu digo que a geração 80 foi o último movimento cultural completo que teve no Brasil, que se vive até hoje – comenta o comediante Marcelo Madureira em um dos episódios.

Elke Maravilha também gravou depoimento Foto: Divulgação / Canal Viva

Gravada em 2015, a série conta com depoimentos de personalidades como André de Biase, Byafra, Dado Villa-Lobos, Diogo Vilela, Elke Maravilha, Evandro Mesquita, Guto Graça Mello, Hamilton Vaz Pereira, Hermano Vianna, Kadu Moliterno, Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Léo Jaime, Marcelo Madureira, Marcelo Tas, Michael Sullivan, Miguel Falabella, Nelson Motta, Pedro Cardoso e Sandra de Sá.

A produção tem direção geral de Darcy Bürger (morto em agosto de 2016) e direção e roteiro de Guilherme Bryan. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, com episódios duplos, e será reprisada nos sábados seguintes, no mesmo horário.



Alguns dos temas abordados na série:

- O primeiro Rock in Rio

- O surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso

- O movimento Diretas Já

- A criação do Grupo teatral Asdrúbal trouxe o Trombone

- O aparecimento do punk no Brasil

- O estouro das músicas para crianças e adolescentes e do gênero ¿soul à brasileira¿

- Abelardo Barbosa, o Chacrinha

- Os videoclipes lançados no Fantástico

- Clássicos da televisão como TV Pirata e Armação Ilimitada.