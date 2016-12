Estreia da "Dancinha dos famosos 2017" e outras atrações para crianças neste fim de semana

Programinha

O ano já começa com uma competição na TV que é pura fofura. Neste domingo, estreia o quadro Dancinha dos famosos 2017. Seis atores mirins vão mostrar que também mandam bem nas coreografias de diferentes ritmos.

A versão infantil da Dança dos famosos, sucesso do Domingão do Faustão, contará com as participações de Gabriel Palhares (oito anos), Raffael Pietro (oito anos), Xande Valois (12 anos), Nathalia Costa (oito anos), Gabriella Saraivah (12 anos) e Letícia Salatiel (11 anos) — os "professores" que formam as duplas com os artistas também são crianças.

A primeira apresentação será no ritmo "baladinha", uma referência à música pop. Na edição dos pequenos não há eliminações, e todos os concorrentes ganham um prêmio no final. Vence o competidor com a maior pontuação. O primeiro júri será formado por Marina Ruy Barbosa, Odilon Vagner, JP Rufino e Fly. A atração vai ao ar às 17h30min, na RBS TV.

Diversão no Iguatemi

Foto: Anderson Xavier / Divulgação

O Snowplay, playground da Snowland localizado no shopping Iguatemi (João Wallig, 1.800), é uma das opções de passeio para as crianças em Porto Alegre neste verão. Piscina de bolinhas, labirinto, jogo da memória, oficina de colorir e teatro são algumas das atrações do espaço que lembra o clima de inverno do parque em Gramado. Neste fim de semana, o Snowplay funciona apenas no sábado, das 10h às 16h.

Carros no Barra

O BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) conta com uma nova atração para crianças e adultos. No Car4Kids Brasil, os pequenos podem andar pelos corredores do lugar em miniaturas elétricas dos mais diversos modelos de carros. E os pais também participam: eles controlam os miniveículo por controle remoto. A idade indicada para participar é de dois a oito anos (peso máximo de 30kg). Os valores são a partir de R$ 20.

Contagem da Netflix

A Netflix preparou especiais de Ano-Novo para as crianças curtirem neste sábado. Já estão disponíveis no catálogo do serviço sob demanda episódios de Réveillon de atrações como Beat bugs, Skylanders academy, Saúdem todos o rei Julien, Caçadores de trolls, Festa de palavras e Puffin rock. As produções mostram os personagens entusiasmados com a virada do ano — eles farão contagens regressivas animadas e coloridas para a entrada de 2017.

Top 4 livros



ABREMENTE

A série de livros Abremente desperta curiosidade nas crianças e contribui para o desenvolvimento dos pequenos. Em formato de leque, a obra reúne perguntas e respostas de conhecimentos gerais. Cada volume é destinado a uma faixa etária específica (acima, as imagens dos livros de quatro a cinco anos e seis a sete anos). Para os mais novos, as perguntas e respostas são definidas por meio de imagens. Catapulta, R$ 29,90

KIDSBOOK ITAÚ CRIANÇA

Dois novos livros integram a coleção KidsBook Itaú Criança. Em Entre sonhos e dragões, Adriana Carranca conta a história de três meninas que eram proibidas de estudar, brincar e passear — a jornalista se inspirou na vida de três garotas entrevistadas por ela no Afeganistão. Já em A bicicleta voadora, Antonio Prata fala sobre a amizade uma bicicleta e uma pipa. Os livros da coleção exploram diferentes recursos audiovisuais. Disponíveis para leitura gratuita em smartphone ou tablet na página facebook.com/itau.

