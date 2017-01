Canal americano confirma data para retorno de "Twin Peaks"

Onda de revivals

O canal americano Showtime anunciou que a nova temporada de Twin Peaks vai estrear em 21 de maio, nos Estados Unidos. Os dois primeiros episódios serão exibidos na sequência e, em seguida, os capítulos três e quatro ficarão disponíveis na plataforma online do canal.

Twin Peaks teve duas temporadas no início dos anos 1990 e depois tornou-se uma série cult. A nova leva de episódios vai se passar 25 anos depois dos acontecimentos que encerraram a temporada anterior e terá direção de David Lynch, mesmo diretor de antes. A história se passa na cidade fictícia de Twin Peaks e retrata a investigação do agente do FBI Dale Cooper sobre o assassinato da estudante Laura Palmer. A série ganhou três estatuetas do Globo de Ouro em 1991.

O presidente do Showtime, David Nevins afirmou que esta nova temporada de Twin Peaks foi projetada como "um evento único e fechado". O revival terá 18 episódios.

Estão confirmados para retornar os atores Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Sherilyn Fenn (Audrey), Madchen Amick (Shelly), Sheryl Lee (Laura/Maddy), Dana Ashbrook (Bobby), David Duchovny (Agente Dennis), Miguel Ferrer (Agente Rosenfield), Grace Zabriskie (Sarah), Peggy Lipton(Norma), Ray Wise (Leland), Wendy Robie (Nadine), Russ Tamblyn(Lawrence) e Catherine E. Coulson.