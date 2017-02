Amaury Jr. participa de episódio de "Tá no Ar" desta terça-feira 

"Balada vip"

Homenageado pelo quadro Balada Vip, Amaury Jr. enfim vai participar de fato de Tá no Ar: a TV na TV. No episódio desta terça-feira (RBS TV, 23h10min), o apresentador aparecerá como ele mesmo ao lado de Rick Matarazzo (Marcius Melhem) disputando uma entrevista em primeira mão com Tony Karlakian (Marcelo Adnet). O cenário será uma festa promovida pelo milionário em prol de um projeto beneficente.

— É uma alegria ter o cara que inaugurou esse formato conosco. Amaury fez e faz história na TV com esse tipo de programa. Foi muito generoso, brincou, se divertiu. Foi um prazer imenso! — comemorou Marcius Melhem.

Leia mais:

"Tá no Ar": humor inteligente e sem apelações também faz sucesso

Por que "Amor & Sexo" é o melhor programa da TV aberta atualmente



Amaury comentou que sentiu como se recebesse uma homenagem de um grupo que admira:

— Estou no ar há 37 anos ininterruptos e me sinto altamente feliz e homenageado por estar aqui. O programa tem um humor inteligentíssimo, refinado, renovado. O Adnet, o Marcius e toda a trupe que faz esse programa são pessoas de altíssimo nível. Quando eu fui convidado, falei que vinha com muito prazer e muita honra. Espero que as pessoas gostem do meu desempenho porque não sou ator. Só atuo nas ¿baladas vips¿ como eu mesmo.

Outra participação especial do programa desta terça será Regina Duarte. Caracterizada com tranças rastafári, ela canta uma música que conta sua trajetória artística em uma batalha de MCs.

— Aceitei o convite do programa na hora, sem nem saber do que se tratava. Sou superfã. Depois recebi um e-mail com o som guia da música e quase desmaiei de emoção. A letra do rap é uma das maiores homenagens que já recebi em 50 anos de carreira. O talento dos criadores dos musicais do Tá no Ar é extraordinário. Desta vez, pra mim, esses meninos se superaram. Quem assistir, verá — elogia Regina, que ainda comentou sobre o fato de ter sido dirigida pelo filho, João Gomez:

— No início, fico me policiando pra deixar o lado mãe fora do estúdio. Depois relaxo e é sempre um prazer. Modéstia de mãe-coruja à parte, ele é aquele tipo de diretor que todo artista gosta: seguro, sabe o que quer, mas também escuta o ponto de vista da gente. No final, o resultado é puro prazer e alegria.