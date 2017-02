Carnaval na TV: saiba como assistir às festas que tomam conta do país

Celebração do sofá





Alex Escobar e Fátima Bernardes comandam a transmissão do Carnaval do Rio na Globo Foto: João Cotta / Globo

GLOBO

O Carnaval na Globo começa nesta sexta-feira, às 23h, com o desfile das escolas de samba de São Paulo. Chico Pinheiro e Monalisa Perrone repetem pelo quarto ano a dobradinha na narração da festa, que segue ainda na noite de sábado na programação da emissora, a partir das 22h35min. Já no domingo, às 22h25min , e na segunda-feira, às 22h40min, é a vez de Fátima Bernardes e Alex Escobar comandarem a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro.

Pelo Globo Play, o país inteiro pode assistir, gratuitamente, à transmissão ao vivo das principais festas do Brasil, direto do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador.

Veja a ordem das escolas abaixo.



Leia mais:

Bailes de Carnaval infantil em Porto Alegre e outras atrações para as crianças

Carnaval sem folia: veja opções de programas e séries para curtir o feriadão



Desfile das escolas de samba de São Paulo

SEXTA

23h15 Tom Maior

00h20 Mocidade Alegre

01h25 Unidos de Vila Maria

02h30 Acadêmicos do Tatuapé

03h35 Gaviões da Fiel

04h40 Acadêmicos do Tucuruvi

05h45 Águia de Ouro

SÁBADO

22h30 Mancha Verde

23h35 Unidos do Peruche

00h40 Império de Casa Verde

01h45 Dragões da Real

02h50 Vai-Vai

03h55 Nenê de Vila Matilde

05h00 Rosas de Ouro

Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro

DOMINGO

22h Paraíso do Tuiuti

23h05 Grande Rio

0h10 Imperatriz

01h15 Vila Isabel

2h20 Salgueiro

03h25 Beija-Flor

SEGUNDA

22h União da Ilha

23h05 São Clemente

0h10 Mocidade

01h15 Unidos da Tijuca

2h20 Portela

03h25 Mangueira

SBT

O SBT vai transmitir o Carnaval de Salvador, na Bahia, a partir das 23h do próximo dia 24. Durante cinco dias, os apresentadores Celso Portiolli, Helen Ganzarolli, Karyn Bravo e Léo Sampaio vão comandar a festa diretamente do estúdio da emissora, no Circuito Barra/Ondina. O percurso é de aproximadamente 4,5 quilômetros, liga as praias da Barra e Ondina e é um dos mais famosos da folia.

Veja os horários da cobertura

Sexta-feira: das 23h à 1h

Sábado: das 21h30 à 1h

Domingo: das 1h às 2h

Segunda-feira: das 23h à 1h

Terça-feira: das 23h à 1h

BAND

Salvador será a base da Band durante o Carnaval. A emissora abre espaço em sua grade de programação para o evento entre sexta-feira e quarta-feira. No primeiro dia de transmissão, já estão confirmadas as presenças da rainha Daniela Mercury e Alinne Rosa.

Veja os horários da cobertura

Sexta-feira: 23h

Sábado: 0h

Domingo: 13h e 0h

Segunda-feira: 15h e 0h

Terça-feira: 15h e 23h15

TV BRASIL

No domingo, a partir das 21h, a TV Brasil exibe ao vivo, pelo segundo ano consecutivo, o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso de São Paulo. Serão oito horas no ar com a transmissão direto do Sambódromo do Anhembi para todo o país, sob o comando das apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luisa Medici. Nos intervalos do desfile, entre a apresentação das escolas, a TV Brasil transmite flashes ao vivo dos trios elétricos de Salvador. Já no dia 3 de março, a emissora transmite, também ao vivo, o desfile das campeãs do grupo especial de São Paulo. No sábado, dia 4, é a vez de a emissora exibir com exclusividade o desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH