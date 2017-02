Carnaval sem folia: veja opções de programas e séries para curtir o feriadão do sofá de casa

Para descansar

Se você é daqueles que não curtem a festa do Carnaval e prefere usar o feriado para descansar e aproveitar para assistir a programas de TV, o caderno Fíndi selecionou algumas atrações que os canais de TV (pagos e por streaming) vão levar ao ar nos próximos quatro dias.

NETFLIX

O serviço de streaming tem um vasto mundo a ser descoberto. Ainda assim, entre as novidades de fevereiro, estão as séries Santa Clarita Diet, uma comédia com Drew Barrymore que tira onda com o universo zumbi; Abstract, um série sobre design; e Eu, Tu e Ela, produção canadense que mostra casal que acaba se envolvendo em um relacionamento a três.

HBO

Game of Thrones Foto: HBO / Divulgação

O canal é outro a oferecer muitos títulos. E você tem a opção de ver pela TV tradicional ou por streaming. Na TV, as boas indicações são no domingo, com o segundo episódio de Big Little Lies, o suspense estrelado pelas oscarizadas Nicole Kidman e Reese Witherspoon, ou o terceiro episódio da última temporada de Girls. Na plataforma HBO GO, é possível maratonar todas as produções do canal. As opções vão de Game of Thrones a The Sopranos, passando por Westworld, The Leftovers, The Night Of, Band of Brothers e The Pacific.

FOX

The Walking Dead Foto: Gene Page / AMC,divulgação

No domingo, às 23h30min, tem episódio inédito da sétima temporada de The Walking Dead. Aliás, se você é assinante do pacote Fox Premium, pode ter acesso a todas as temporada pela plataforma Fox Play. O canal ainda fará duas maratonas neste final de semana: no sábado, a partir das 18h25min, no Fox1, vai ao ar Baskets. No domingo, a partir de 13h20min, é a vez de Wayward Pines.

GNT

The Tonight Show com Jimmy Fallon Foto: NBC / Divulgação

O canal reexibe, na segunda-feira, à 1h, a entrevista da agora ex-primeira-dama americana Michelle Obama no The Tonight Show com Jimmy Fallon. No episódio, ela participou do famoso quadro Thank You Notes, onde Jimmy escreve bilhetes agradecendo pessoas, coisas ou situações. Na lista de Michelle estavam sua mãe, Marian Shields Robinson, e seu marido, Barack Obama. O programa ainda terá participação do cantor Stevie Wonder.

BIS

Tem muita opção para quem gosta de música, mas não quer nem chegar perto de axé, samba e pagode. Neste sábado, às 18h, vai rolar um especial do Versões, com Tiago Iorc cantando Coldplay. No mesmo dia, às 20h30min, o canal exibe o documentário Who The F..K Is Arthur Fogel? The True Story Of The Legend Behind The Legends, no qual o produtor musical e CEO da Live Nation, Arthur Fogel coloca uma lupa sobre a indústria multibilionária da música pop e sobre o homem que está no centro dela, responsável pela carreira de grandes estrelas como U2, Lady Gaga, Madonna e The Police. No domingo, às 20h30min, é a vez do especial Freddy Mercury: The Great Pretender. Já na segunda-feira, às 21h, quem ganhará a tela será a icônica banda Kiss, com o especial Kiss Rock Vegas. E, às 22h, o U2 apresenta clássicos de sua carreira, como Beautiful Day e Vertigo, no U2: 360° At The Rose Bowl. Para finalizar o feriado, na terça, às 22h, mais um pouco de rock com o Iron Maiden, em show gravado ao vivo no Estádio Nacional em Santiago, no Chile.

CANAL BRASIL

Até este sábado, estão disponíveis na plataforma online do canal, o longa Califórnia, de Marina Person, a série de ficção Amor de 4, a série Fim do Mundo, com Jesuíta Barbosa, e o episódio de A Arte do Encontro, no qual Tony Ramos entrevista o diretor Hector Babenco, morto em julho do ano passado.

A&E

Aquarius Foto: Victor Juca / Divulgação

O canal vai exibir com exclusividade, neste sábado, às 19h, a cerimônia do Spirit Awards, a maior premiação do cinema independente. Concorrem na categoria melhor filme os longas American Honey, Chronic, Jackie, Manchester à Beira-Mar e Moonlight — Sob a Luz do Luar. Este último foi selecionado para receber o premio Robert Altman, concedido ao diretor de um filme, diretor de elenco e ao elenco. A produção brasileira Aquarius, estrelada por Sonia Braga, concorre ao prêmio de melhor filme estrangeiro.

MTV

O canal aposta em maratonas de seus principais reality shows, como Are You The One? Brasil. A terceira temporada da produção será exibida no sábado, às 13h30min, no domingo, às 19h30min, e na terça, às 13h30min. Já a série The Vampire Diaries, ganhará maratona de sua oitava temporada, na segunda, às 20h, e na terça, às 10h.

