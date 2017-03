Cantor Ed Sheeran estará na 7ª temporada de "Game of Thrones"

Participação especial

O cantor britânico Ed Sheeran fará uma participação na sétima temporada de Game of Thrones. A informação foi confirmada no último domingo pelos criadores David Benioff e D.B. Weiss, que participaram do festival SXSW – South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos.



De acordo com a revista Vanity Fair, Benioff disse que estava tentando levar Sheeran à série para fazer uma surpresa a Maisie Williams. Até o momento, a HBO não divulgou mais detalhes sobre como o artista aparecerá no seriado – se atuará de fato ou fará algum tipo de performance. A sétima temporada de Game of Thrones estreia em 16 de julho.



