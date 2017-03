Clarice Falcão grava comédia para a Netflix

Na TV

Clarice se apresenta no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro Foto: Lucas Bori / Divulgação

Ainda sem data de lançamento oficializada, a Netflix divulgou nesta sexta-feira a gravação do espetáculo de humor Clarice Falcão, Especial o Ano Todo.

A apresentação será gravada no dia 18 de março, no Teatro Bradesco, Rio de Janeiro. Com texto e músicas inéditas, o show terá a participação do grupo musical Exército de Bebês, além da presença de convidados ainda não anunciados.

Recentemente, a cantora e atriz estrelou o filme Desculpe o Transtorno, ao lado de Gregório Duvivier e Dani Calabresa e gerou polêmica nas redes sociais com o clipe da música Eu Escolhi Você, retirado do YouTube por apresentar nu frontal de homens e mulheres.