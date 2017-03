Com a presença de fãs, "Jornal do Almoço" celebra 45 anos

Soprando velinhas

Foi celebrando sua proximidade com os telespectadores gaúchos que o Jornal do Almoço comemorou 45 anos nesta segunda-feira. Além de relembrar apresentadores antigos e exibir matérias celebrando a data – com direito a visita ao Mercado Público de POA–, a edição especial trouxe sete fãs do telejornal ao estúdio, que compartilharam suas experiências com o programa local mais antigo da RBS TV. Entre eles estavam mãe e filho.

– Nós gostamos do JA desde a Maria do Carmo (ex-apresentadora) há bastante tempo. Curtimos também toda a trajetória da Cristina Ranzolin – relatou Clovis Athaydes, 50 anos, que foi ao programa acompanhado de sua mãe Elzeni Araujo, 77 anos.

Também houve a presença de admiradores mais jovens do telejornal:

– Desde muito pequena eu assisto ao JA. É um programa sagrado na hora do nosso almoço, na hora que a família se reúne – apontou Camilla Switter Ferreira, 18 anos.

Para Cristina Ranzolin, o programa pode ser definido como um companheiro dos gaúchos.

– As pessoas têm o programa como um amigo ali na hora do almoço. Então nós entramos nas casas justamente nas horas ali que os telespectadores estão reunidos, com a família desarmada, digamos assim, promovemos um bate-papo – sublinhou a apresentadora do telejornal há mais de 20 anos.



A telespectadora Cleonica Knewitz, 43 anos, corrobora com Cristina:

– O JA é o momento que a família se reúne para o almoço e deixa a gente sempre atualizada das notícias.

O hábito de combinar o Jornal do Almoço com a reunião da família também faz parte do cotidiano de Sara Lessa, 32 anos:

– Sempre tive o hábito de assistir desde criança o jornal. Comecei gostando da previsão do tempo. Desde ali virou rotina pra mim: na hora do almoço, eu e minha família nos reunimos e assistimos ao JA.

– Acho que não tem gaúcho que não gosta de Jornal do Almoço – arremata Clovis Athaydes.