Isabelle Drummond e Chay Suede estrelam "Novo Mundo", novela das seis que estreia na quarta-feira

Uma viagem de navio pelo oceano Atlântico vai unir dois jovens num romance que promete cativar o público. No retorno das tramas de época à faixa das 18h da RBS TV, a novela Novo Mundo vai contar a história de Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede). A vida dos dois mudará completamente quando, no começo do século 19, a princesa Leopoldina (Letícia Colin) parte da Europa ao Brasil para o seu casamento com príncipe português Dom Pedro I (Caio Castro).



O novo folhetim, que estreará na próxima quarta-feira — estratégia que está se tornando habitual na Globo —, terá como pano de fundo o período pré-Independência do Brasil. No entanto, embora tenha muitos personagens históricos, a trama irá mesclar realidade com ficção.

— A gente queria falar dessas pessoas que não estão nos livros de história. Sobre personagens que fazem diferença na vida de tantos outros e que são capazes de priorizar as pessoas à sua volta em vez de si mesmos para que haja um bem coletivo — admite a autora Thereza Falcão.

Na história, o romance entre Anna, professora da futura imperatriz, e Joaquim, um ator de commedia dell'arte, nasce na viagem rumo ao Brasil, mas é interrompido por uma ação do vilão Thomas (Gabriel Braga Nunes). O oficial da marinha inglesa se aproveita da invasão pirata à caravela que traz Leopoldina para atirar em Joaquim com a arma de Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Então, o rapaz cai no mar e é dado como morto. O que Thomas não conta é que o mocinho será resgatado por indígenas do sul da Bahia.

— Uma tribo o resgata com vida. Joaquim acaba sendo cuidado por esses indígenas e, quando começa a se sentir melhor, percebe que talvez não precise ir para o Rio de Janeiro. E, caso ele volte, deva levar essas pessoas em situação de risco — adianta Chay Suede, um dos nomes em ascensão na Globo.

Sem qualquer intenção de ser uma novela didática, Novo Mundo vai contar a sua versão dos fatos no período de 1817 a 1822. A novela terá algumas licenças poéticas, mas, para não fugir dos fatos reais, a novela conta com o auxílio do historiador Francisco Vieira. O consultor admite que a produção é uma versão dos fatos, e adianta que haverá a antecipação da chegada de Domitila (Agatha Moreira) ao Brasil para que o triângulo amoroso com Dom Pedro e Leopoldina aconteça antes.

Além de romance, a novela de Thereza Falcão e Alessandro Marson contará com cenas de ação. Inclusive, a mais grandiosa delas acontecerá logo no quinto capítulo.

— A gente tem a caravela que traz a Leopoldina. É um projeto inédito da Globo, pois construímos uma nau de 25 metros de comprimento por oito de largura. Trouxemos um diretor de cenas de ação, o Andy Armstrong, que fez filmes como Homem-Aranha e Thor — revela o diretor Vinicius Coimbra, que no ano passado foi responsável por outra trama de época, a novela das 23h Liberdade, Liberdade.

Reedição de par romântico

Chay Suede e Isabelle Drummond tiveram pouco tempo entre a participação na primeira fase de A Lei do Amor e o início da preparação para Novo Mundo. Os dois vão reeditar o par romântico que agitou as redes sociais no começo da atual novela das nove.

– Apesar de a gente estar repetindo a parceria, é algo novo. Acabamos descobrindo os personagens nas leituras dos textos e vimos que eles estavam bem distantes do trabalho anterior. É uma experiência construída do zero – argumenta Chay, aproveitando para destacar que os seus personagens são bem diferentes. – É outro mocinho. O Joaquim é um herói muito distinto, porque não faz a menor ideia disso. A ficha vai caindo aos poucos sobre o tamanho da sua missão, que é tirar alguns índios da situação de risco.

Estreia da nova novela na próxima quarta-feira, às 18h20min, na RBS TV.

