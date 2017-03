VÍDEO: se nem Elettra salvou o "BBB 17", o que salvará?

Espiadinha

Apesar de todos os esforços feitos pela produção do BBB 17, nada nem ninguém consegue esquentar o clima da casa mais vigiada do Brasil. Nem mesmo a estrangeira Elettra Lamborghini, que veio direto do "Gran Hermano", teve pique para animar o elenco cheio de preguiça deste ano, que mais parece se preocupar em comer e dormir.

Em vídeo, a editora do ClicRBS Brunna Radaelli e a repórter de Zero Hora Nathália Carapeços comentam a formação de mais um paredão sem graça e sem surpresas, mas que parece estar delineando um trio de gaúchos na final. Será que isso vai segurar a audiência?



