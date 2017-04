Com votação voltando ao confessionário, Ilmar e Marcos estão no paredão

BBB 17

Mais uma vez, um gaúcho está na berlinda do Big Brother Brasil. Com a votação voltando a ser secreta, o 10º paredão do programa foi formado por Ilmar e Marcos na noite deste domingo.



Nesta semana, mais uma novidade: o jogo não terá mais a imunidade do anjo. A formação da berlinda começou com a indicação da líder Emilly. A gaúcha mandou Ilmar direto para o paredão e se justificou:



— Uma pessoa que estava caminhando do meu lado, que dizia que me amava, que era amigo, e se mostrou uma pessoa gananciosa, fofoqueira. Um jogo muito baixo em relação a mim.



Logo em seguida, a votação da casa começou. Ilmar escolheu Ieda. Vivian votou em Marcos. Marinalva também votou em Marcos, justificando sua escolha por uma questão de afinidade.



Em seguida, Marcos devolveu o voto e escolheu Marinalva. O médico gaúcho afirmou que ficou entre Ieda e Marinalva.



— Eu senti as duas me atacando — justificou.



Ieda termina a votação indicando Marcos.



