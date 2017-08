Desafio Farroupilha: quarta temporada  da competição gaudéria estreia neste sábado

Barbaridade!

O Desafio Farroupilha está de volta a partir deste sábado. A quarta temporada do reality show gaudério estreia no Jornal do Almoço e, pelo segundo ano, vai abordar o universo das danças tradicionais gaúchas. Depois de duas etapas e muita mobilização na internet, oito grupos estão habilitados para disputar duas vagas na grande final.

Em seis episódios, o público vai conhecer cada uma das invernadas e os desafios que precisaram cumprir. Uma das grandes novidades desta edição é a integração dos dançarinos com alunos de escolas públicas. A dupla César Oliveira & Rogério Melo segue no comando da atração. Além do JA, o Desafio também vai invadir o Galpão Crioulo, que apresentará clipes com as coreografias.0



Neste ano, os selecionados para a fase semifinal, que começa a ser apresentada neste sábado na TV, são: Piquete Nativista Giruá (Giruá), Piquete de Tradições Gaúchas Rancho da Amizade (São Gabriel), DTG Lenço Branco (Santana do Livramento), CTG Querência do Imbé (Imbé), CTG Reminiscências (Montenegro), CTG Porteira da Querência (Sarandi), Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas (Alegrete) e CTG Pelego Branco (Taquari). O processo de seleção das oito invernadas começou com grupos de todo o Estado postando textos, fotos e vídeos nas redes sociais na tentativa de chamar a atenção da produção – teve até dança na piscina e apresentação em plena BR-386. Os 20 selecionados nesta primeira fase foram então submetidos à votação popular no site G1RS. Foram mais 312 mil votos que decidiram os semifinalistas.

Desta vez, o primeiro desafio das invernadas foi realizar um projeto ligado à cultura gaúcha em escolas públicas. Além disso, os grupos também tiveram que se apresentar diante de um grupo de jurados, em Campo Bom. A escolha dos dois finalistas leverá em conta as notas dessas duas etapas.

Iniciado em 2014, o Desafio Farroupilha foi criado com o propósito de valorizar a cultura gaúcha.

> Desafio Farroupilha, exibido dentro do Jornal do Almoço (RBS TV, sábado, 12h)