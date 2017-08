"Friends" ganhará livro oficial sobre os bastidores da série

I'll Be There For You

Friends, uma das séries mais populares do mundo, ganhará um livro oficial para celebrar os 25 anos da produção em 2019. I'll Be There For You, que faz referência ao emblemático refrão da música de abertura do sitcom, vai explorar a história da série e revelar segredos da produção.



A publicação, escrita por Kelsey Miller, contará as origens da produção, as várias participações de celebridades (Julia Roberts, Brad Pitt, Tom Selleck, Reese Witherspoon etc) e até o corte de cabelo Rachel usado por Jennifer Aniston.

A série estreou no canal norte-americano NBC em 1994 e teve ao todo 10 temporadas. Friends se tornou uma das maiores referências dos anos 1990. Nas reprises atuais, a série continua a atrair cerca de 16 milhões de espectadores semanalmente, segundo informações do Hollywood Reporter, sem incluir o público que assiste ao programa pela Netflix.