Nova série da HBO e outras atrações para curtir na TV nesta sexta-feira

Dicas de TV

CREED: Nascido Para Lutar – HBO, 18h05min

Este filme é praticamente um remake de Rocky (1976): narra a história de um boxeador que lembra a do célebre personagem de Stallone. A diferença é que, aqui, o protagonista é filho de um personagem conhecido da franquia original (Adonis, filho de Apollo Creed). É o próprio Rocky Balboa que o treina.

Especial Arnold Schwarzenegger – Megapix, a partir das 18h25min

O canal exibe, em sequência, três filmes protagonizados pelo ator norte-americano que completou 70 anos recentemente. Começa, às 18h25min, com O Último Desafio (2013); seguido, às 20h25, por Rota de Fuga (2013); às 22h30min: Sabotagem (2014); e à 0h35min: Fim dos Dias (1999).

Anota Aí: Os 10 Mais – Multishow, 18h30min

Titi visita atrações especiais que exploram o passado de Portugal. A apresentadora aprende tudo sobre carruagens em Lisboa; admira a vista do Castelo dos Mouros em Sintra; e ainda visita um café a la Belle Époque, no Porto. Titi ainda visita os jardins da Quinta das Lágrimas em Coimbra.

Os Simpsons – Fox, 20h





Encerrando o Especial Volta às Aulas, o canal exibe, em sequência, dois episódios do desenho animado. Em Lisa Simpson, Esta Não é a Sua Vida, temendo terminar como sua mãe, Lisa resolve focar nos estudos. Já em The DeBarted, Bart se une a um novo aluno da escola para fazer travessuras enquanto Homer se apaixona por um carro.

Room 104 — HBO, 20h30min



A HBO decidiu adiantar a estreia da série Room 104, que chega ao canal hoje, às 20h30min. A atração se passa em um quarto de hotel (o apartamento 104 do título), que, a cada episódio, será cenário de uma história totalmente diferente e independente. A série deve também misturar gêneros, indo do drama ao terror, mas promete ter toques de humor.

Após a estreia de Room 104, a HBO exibe o início da quinta temporada do drama policial Ray Donovan, às 21h.

O Som do Vinil – Canal Brasil, 21h30min

Charles Gavin segue sua investigação sobre a história da música nacional. Sob direção de Gabriela Gastal, ele entrevista algumas das mais importantes personalidades do ramo para lembrar curiosidades e bastidores de discos marcantes. No episódio de hoje, ele bate um papo com Chico Batera sobre o disco Ritmo (1979).

Papel de Pai — GNT, 21h30min

Em comemoração ao Dia dos Pais, festejado neste domingo, o GNT estreia hoje uma série documental de 13 episódios que discute o conceito de ser pai. Exibida às 21h30min, Papel de Pai se compromete a mostrar – tendo como ponto de partida o nascimento da criança – a trajetória de pais que assumiram a responsabilidade de administrar a vida dos filhos, alguns sem a presença das mães.

– A ideia é retratar esses pais sem heroísmo nem glorificação, mostrando o trabalho que dá cuidar de uma criança todos os dias. Mostramos famílias bem diferentes entre si, mas que têm em comum a configuração masculina de cuidadores – diz o diretor Rodrigo Hinrichsen.

O programa será dividido em dois momentos: em um deles, vai mostrar histórias de homens que participam ativamente da vida dos filhos, contando as condições que fizeram com que tomassem a frente da criação; já na segunda parte, a série revisita personagens do programa Boas Vindas (GNT), que mostra histórias de maternidade, mas com foco na temporada Nasce um Pai, que revela histórias de homens que acabaram de ter filhos.

Globo Repórter – RBS TV, 22h25min

O programa desta sexta-feira terá como tema as trajetórias de brasileiros determinados e dedicados, que superaram as dificuldades e mudaram de vida graças ao estudo. Entre os casos mostrados está o de Mateus, nascido e criado no Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo, que, com ajuda e incentivo da mãe, se formou em engenharia civil.