"Game of Thrones": saiba como foi gravada a sequência mais impactante do último episódio

ATENÇÃO, CONTÉM SPOILERS: O capítulo do último domingo de Game of Thrones, The Spoils of War, presenteou os fãs com uma das batalhas mais incríveis da série, comparável à famosa Batalha dos Bastardos da sexta temporada. Nesta segunda-feira (7), a HBO publicou um vídeo que revela segredos de como a sequência do quarto episódio da sétima temporada foi filmada, incluindo comentários de vários atores e membros da equipe de produção.



O ataque surpresa de Daenerys e os Dothraki ao exército de Jamie Lannister realizou a façanha de fazer 20 dublês pegarem fogo na mesma cena e teve momentos em que até oito câmeras foram usadas. O vídeo, intitulado Game of Thrones: The Loot Train Attack, mostra ainda como foram simuladas as chamas expelidas pelo dragão e os recursos usados para que os Dothraki conseguissem ficar de pé sobre os cavalos e ainda disparar flechas.

O quinto episódio da sétima temporada de Game of Thrones, Eastwatch, será exibido no próximo domingo (13), na HBO, às 22h.



Assista ao vídeo (em inglês e sem legendas):

A HBO também publicou um vídeo com comentários sobre outras cenas do quarto episódio:



Veja o preview do quinto episódio: