"Big Little Lies": estreia em alta tensão faz crescer expectativa para o segundo episódio

Crítica

A expectativa para Big Little Lies era alta, afinal é uma série com duas atrizes oscarizadas no elenco. Além disso, mostrava que poderia render bem por aliar drama e suspense. E a nova série da HBO, estrelada e produzida por Nicole Kidman e Reese Witherspoon, entregou o que prometeu. E, continuando assim, vai agradar aos órfãos de Gossip Girl e Meninas Malvadas e aos fãs que já sentem pelo fim próximo de Pretty Little Lies.

Leia mais:

Nicole Kidman e Reese Whiterspoon estrelam "Big Little Lies", série da HBO

50 séries imperdíveis para ver na Netflix

Spoiler: esnobadas pela crítica, séries que contam um caso por episódio agradam ao público



Em um nível acima dessas três produções, a série baseada no livro homônimo de Liane Moriarty mostrou em seu primeiro episódio a dose certa de mistério e intrigas. Para começar, fomos apresentados às três protagonistas, Madalaine (Reese), Celeste (Nicole) e Jane Chapman (Shailene Woodley), aos seus dramas familiares e à rede de intrigas que envolve o ambiente escolar de seus filhos. O trio, ao menos na estreia, mostrou sintonia fina. Reese foi o destaque com uma construção de personagem quase perfeita.

Logo nas primeiras cenas, já descobrimos que há uma morte em uma festa. Porém, não sabemos que festa é essa, nem quem matou e, muito menos, quem morreu. Misturando depoimentos de testemunhas à polícia com flashbacks das protagonistas, o roteiro nos conduz a descobrir que as aparentes vidas perfeitas das três guardam muitos segredos. A trama foi construída para se chegar ao final do primeiro episódio com vontade de ver o segundo — e convenhamos que, em tempos de streaming, esperar uma semana para isso é quase um martírio.

Largou bem

Com Tiago Leifert e três gaúchos no jogo, o Big Brother Brasil conseguiu a melhor média de audiência para as primeiras semanas dos úlitmos quatro anos. Desde 2013, quando alcançou 34,8 pontos no primeiro mês, o reality não ficava na casa dos 30 pontos. Nos primeiros 30 dias, a média do BBB 17 na Grande Porto Alegre marcou 30,2. É uma das melhores perfomances do programa no país.

De volta e com novidades

Foto: Jair Magri / Cultura, divulgação

Na era da geração Alpha, um programa que estreou no Brasil na década de 1970, vai ganhar nova temporada. Sésamo voltará com 52 novos episódios em 6 de março nas TVs Cultura e Brasil. A atração, que ficou famosa entre os anos 1970 e 1980 e estava sem inéditos há quase 10 anos, agora volta antenada às novas gerações e plataformas de televisão. Além de abandonar o Vila do nome e ganhar novos personagens, também estará disponível no YouTube.

Melhor da semana

Encontro com Fátima Bernardes é um dos exemplos da importância da abertura de espaço na TV aberta para a discussão de temas delicados, como o debate sobre o drama das crianças transgênero. Belo trabalho de Fátima e de sua produção.

Pior da semana

Vale tudo por audiência? No SBT parece que sim. Tanto que o canal contratou Marcão do Povo, que ofendeu a cantora Ludmilla com expressões racistas e, por isso, foi demitido da Record. Agora ele apresenta o jornal Primeiro Impacto.